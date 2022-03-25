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Başkan Güder, geleceğin hukukçularıyla buluştu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle bir araya geldi. Medeniyetin Kalbi Battalgazi’deki gençlik yatırımları hakkında bilgiler aktaran Başkan Güder, öğrencilerin geleceğe dair fikirlerini de aldı.

MALATYA 25.03.2022, 15:16
Başkan Güder, geleceğin hukukçularıyla buluştu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle bir araya geldi. Medeniyetin Kalbi Battalgazi’deki gençlik yatırımları hakkında bilgiler aktaran Başkan Güder, öğrencilerin geleceğe dair fikirlerini de aldı.

Bir yandan Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de ‘Gençlik demek hazine, gençlik demek gelecek demektir’ sloganıyla yatırımlarını sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, diğer yandan bulduğu her fırsatta gençler ve öğrenciler ile bir araya gelmeye özen gösteriyor. İletişim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin ardından bu kez de Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Güder, kendisine yöneltilen soruları cevapladı ve öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi. İlçede yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgiler aktaran Başkan Güder, öğrencilere gelecek planlaması yaparken dikkat etmesi gereken noktalar hakkında tavsiyelerde bulundu ve gençlik yatırımlarının ilçeye olan kazanımlarını anlattı. Söyleşi programının sonunda gençlerle sohbet etmekten büyük keyif aldığını belirten Başkan Güder, öğrencilik ve meslek hayatında yaşadığı anılarını da öğrenciler ile paylaştı.

“Gençlerin ufkunu açacak çalışmalar yapıyoruz”

Gençlerin ufuklarını açacak çalışmalara öncelik verdiklerinin altını çizen Başkan Güder, “Sizlerle olmak hakikaten çok güzel, iyi ki buradayım iyi ki sizlerle beraberim. Geleceğimiz olan değerli öğrencilerimize ilçemize yaptığımız projelerimizi anlattık ve yarınlarına katkı sağlayacak güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Battalgazi denildiği zaman akla ilk olarak tarih geliyor. Bizler bu tarih başkenti ilçemizi güzel yarınlara hazırlamak için gece gündüz sahadayız. Hukuk fakülteleri tüm dünya için çok önemlidir. Şunu bilmeliyiz ki hukukçular modern çağın özgürlük savaşçılarıdır. Her biriniz mezun olacaksınız ve birer özgürlük savaşçısı, insan hakları savaşçısı olacaksınız. Hukuka, hakka, adalete ve hakkaniyete önemli katkılar sunacaksınız. Geçmişten günümüze baktığımız zaman verilen mücadelelerin hepsi hak ve özgürlük üzerine gerçekleşmiştir. Özgürlük olmadığında ise sonuçların neler olduğunu görüyoruz. Sizlerde bu mücadelenin adil dağıtıcıları olacaksınız. Sizlere tavsiyem adaleti tahsis ederken, adalet kavramını bir tarafa bırakmayın. Asırlarca devletler kurup yönetmiş isek bunun temelinde her zaman adaletin olduğunu görüyoruz. Geçmişinize sahip çıkmanızı ve geçmişiniz ile övünmenizi istiyoruz. Çünkü bizim geçmişiz, hiçbir kimsenin geçmişinde olmayan birçok kazanımlara sahiptir. Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizim birinci görevimiz arasında yerini alıyor. Bizler vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak için gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Bunları yaparken öncelik gösterdiğimiz konular tabi ki var. Öncelik gösterdiğimiz konuların başında ise gençliğimiz yer alıyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz bizim için çok önemli. Onlara yapılan yatırımlar hiçbir zaman boşa gitmez. Gençler bizim güvenle baktığımız yarınlarımız. Gençlere fırsat vermek ve gençlerimizin eğitimli, donanımlı, kişiliğinin öz güven içerisinde gelişmesini sağlayarak, onlara ufuk açmak bizim birinci önceliğimizdir.

İlçemizde gençlerimizin ufkunu açacak çalışmalara imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Gençlerimizin fikirleri ve idealleri bizler için çok kıymetlidir. Sizin yaptığınız her çalışma bizim için önemli. Her zaman yeni önerilere ve fikirlere açığız. Gelin konuşalım, Battalgazi’ye değer katacak her adımı birlikte atalım” dedi.

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