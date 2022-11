Başkan Güder, esnafların sıkıntılarını dinledi

‘Esnaf Gezisi ‘ programlarını sürdüren Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ayakkabıcılar Çarşısı’nda bulunan esnaflarla buluştu. Ekonominin can damarı esnafların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Güder, ilçede hizmet veren tüm esnaflara büyük önem verdiklerini belirtti.

Güder, ilçeyi karış karış gezip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Güder, esnaf gezisi programı çerçevesinde Ayakkabıcılar Çarşısı’nda bulunan esnaflarla bir araya geldi. Esnafların sorunlarını varsa taleplerini dinleyen Güder, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Esnaf ziyaretlerinden duydukları memnuniyetleri aktaran Malatya Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Karakoç, “Battalgazi’nin çalışkan başkanı Osman Güder’e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çarşımızın bazı sıkıntıları vardı ve bunu başkanımıza ilettik. Başkanımızda sıkıntılarımızı yerinde görmek adına bugün bir ziyaret ettiler. Battalgazi Belediyesi çarşımızda bir çalışma yürütüyor. Esnaflarımız ve şahsım adına kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Esnafımızın derdi bizim derdimizdir"

Esnafların çay ikramını da geri çevirmeyen Güder, gördükleri destekle moral depoladıklarının altını çizerek, “Battalgazi Belediyesi olarak bizler her zaman olduğu gibi yine esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile iç içe ve bir aradayız. Bugün Ayakkabıcılar çarşısında yapmış olduğumuz çalışmaları görmek ve esnaflarımızın sıkıntıları dinlemek adına bir araya geldik. Bu çarşımız Malatya’nın en eski yerlerinden bir tanesi. Orijinalliğini bozmadan ilçemizi dönüştürme noktasında Battalgazi Belediyesi olarak ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Esnaflarımızın bizim başımızın tacı, ekonomimizin ise can damarlarıdır. Onlar hem hizmet sunan hem de hizmet alan kesimdir. Kamuoyu nabzını da en iyi esnaf kesimi tutar. Sorunları varsa çözümlenmeli, önerileri de varsa dikkate alınmalıdır. Bunun için de esnaf gezilerime ayrı bir önem veriyorum. Onlardan gördüğümüz destekle moral depoladık. Bir şehri yaşayan insanlarla birlikte güzelleştirirseniz eğer o insanlar mutlu şekilde yaşamını sürdürürler. Herkesin bildiği gibi bir deprem ve pandemi süreci yaşadık ve o süreçte esnaflarımız sıkıntıya girmişti. Battalgazi Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi o günde esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Battalgazi’miz içinde birlik ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz” dedi.