Başkan Güder dünya birincisi Balaban’ı ağırladı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, okul laboratuvarında geliştirdiği projeyle Amerika’da düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda (ISEF) SPIE özel ödül kategorisinde birinciliği elde eden 17 yaşındaki lise öğrencisi Feridun Balaban’ı makamında konuk etti.

Eğitimde gençlerin en büyük destekçisi olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Bor ve azot katkılı, elmas gibi karbon malzemesinin çok katmanlı güneş panellerinde üst Katman olarak kullanımının panellerin verimlilikleri ve spektral etkinliklerinin incelenmesi’ projesiyle geçtiğimiz yıl TÜBİTAK 51. lise öğrencileri arası Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye birinciliği ve okul laboratuvarında geliştirdiği projeyle Amerika’da düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda (ISEF) SPIE özel ödül kategorisinde birinciliği elde eden Malatya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Feridun Balaban’ı, danışman kimya öğretmeni Savaş Zafer Güler’i ve TED Koleji kurum müdürü Mustafa Kemal Taner’i makamında konuk etti.

Dünya birincisi Feridun Balaban ile uzun süre sohbet eden Başkan Güder, hepimizin gururu olan Balaban’ı başarısından dolayı tebrik ederek, “Battalgazi Belediyesi olarak birçok alanda yanında olduğumuz gençlerimize destekten hiçbir zaman kaçınmadık ve onların daha iyi şartlarda eğitimlerini devam ettirmeleri için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Başkan Güder’den çeyrek altın hediyesi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda (ISEF) SPIE özel ödül kategorisinde birinciliği elde eden Feridun Balaban için TED Kolejinde düzenlenen ödül törenine katıldı. Dünya birincisi Balaban’a çeyrek altın ve çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Güder, yakaladığı başarı ile herkesi sevince boğan Balaban’ı tebrik ederek, elde edilen başarının diğer öğrencilere de örnek olacağının altını çizdi.

“Bu durum çok onur ve gurur verici”

Yakaladığı başarıda herkesin büyük emeği olduğunu aktaran 17 yaşındaki lise öğrencisi Feridun Balaban, “Bu durum çok onur ve gurur verici. Sevinçliyiz. Bu projede bana destek veren başta annem ve babama, Savaş öğretmenime, okuluma çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandan beri Malatya’da eğitim konusunda bu tür bir başarı alınmıyordu. O yüzden bu ödülü herkes almış gibi oldu. Herkes çok destek verdi ve çok cana yakın karşıladılar bizi. Belediye Başkanımız Osman Güder’e de çok teşekkür ediyorum. Okulumuz Battalgazi bölgesinde yer alıyor. Bizlere her konuda büyük destek oluyor. Bugünde bizleri ağırladı. Ellerinden öpüyorum” diye konuştu.

“Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz”

Malatya Bilim ve Sanat Merkezi Kimya Öğretmeni Savaş Zafer Güler, “Feridun ile hazırladığımız proje ile güneş enerjisinde verimliliğin artması ile ilgili bir çalışma yaptık. Burada özel bir kaplamayla, elmas benzeri karbon yapısıyla güneş panellerinin aynı alanda daha fazla enerji üretmesini sağlamaya çalıştık. Bununla önce Malatya Bölge birinciliği, arkasından Türkiye birinciliği aldık. Projemizle TUBİTAK tarafından Amerika’daki ISEF yarışmasına önerildik. Burada da bir başarı yakaladık, mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in bizlerle bir araya gelmesi bizleri gururlandırdı. Bundan dolayı da çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

“Evladımızın başarısıyla onur duyuyoruz”

TED Koleji Kurum Müdürü Mustafa Kemal Taner, “TED Koleji’nin 12.sınıf öğrencilerinden Feridun’un elde ettiği başarı bizim için gurur verici oldu. Büyük onur duyuyoruz. Bu başarımızı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile paylaşmak istedik. Bizleri kabul etti. Başkanımız eğitime verdiği desteği hepimiz biliyoruz. Evladımızı başarılarından dolayı bir kez daha tebrik etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz”

Genç yaşta büyük bir başarıya imza atan Feridun Balaban’a eğitim hayatında başarılar dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Feridun evladımız sadece Türkiye için değil, dünya için büyük bir değer. Bu değerlerin korunarak, sahip çıkılması lazım. Hocalarımızın katkılarıyla özelde Battalgazi’mize böyle bir başarı kazandırarak göğsümüzü kabartan Feridun Balaban evladımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Gençlerimizin her konuda önleri açık ve Battalgazi Belediyesi olarak biz her zaman onlara destek oluyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak birçok alanda hizmetlerimiz var ama öncelikli hizmetimiz her zaman gençlerimiz ve eğitimleridir. Gençliğimize ve eğitimimize sahip çıktığımız müddetçe, geleceğimizin teminat altında olacağını biliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak birçok alanda yanında olduğumuz gençlerimize destekten hiçbir zaman kaçınmadık ve onların daha iyi şartlarda eğitimlerini devam ettirmeleri için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. İlçemizde okuma salonlarını yaygınlaştırdık. Gençlik merkezlerinin sayısını arttırdık. Her bölge için ciddi çalışmalarımız var. Bugün Türkiye her alanda bir noktaya geldiyse, bu gençlerimiz sayesinde. Gelecekte çok sayıda gencimizin ulusal ve uluslar arası alanda çok daha başarılar elde edeceklerine inanıyorum. Başarılarından dolayı evladımızı tebrik ediyor ve bu sevinci beraber kutlamak istedik. Bizler gençlerimizin her zaman yanındayız” dedi.