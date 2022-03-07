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Başkan Güder, Böke’ye sunum yaptı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’ya bir takım gezi ve incelemelerde bulunmak için gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı 10.Bölge sorumlusu Veli Böke’yi Battalgazi Belediyesi’nde ağırlayarak, hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı prestij projeler hakkında brifing verdi.

MALATYA 07.03.2022, 17:38
Başkan Güder, Böke’ye sunum yaptı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’ya bir takım gezi ve incelemelerde bulunmak için gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı 10.Bölge sorumlusu Veli Böke’yi Battalgazi Belediyesi’nde ağırlayarak, hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı prestij projeler hakkında brifing verdi.

Bir takım gezi ve incelemelerde bulunmak için Malatya’ya gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı 10.Bölge sorumlusu Av. Dr Veli Böke, beraberindeki AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Duyar, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen ve yaklaşık bir saat süren istişare toplantısında AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı 10.Bölge sorumlusu Veli Böke’ye 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan prestij projeler hakkında görsel sunum ve bilgilendirme kitapçığı ile brifing verdi.

“Tüm yatırımlarımızda istişare kültürüne önem verdik”

Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırlamak için yoğun bir gayret ortaya koyduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı 10.Bölge sorumlusu Veli Böke ile beraberindeki heyeti Battalgazi Belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Çok kıymetli misafirlerimize Medeniyetin Kalbi Battalgazi’mizde yapımı tamamlanan, devam eden ve hayata geçirmeyi planladığımız vizyon projelerimiz hakkında başkanımıza bilgiler aktardık. Kısaca Malatya ve ilçemiz hakkında bilgi sunmaya çalıştık. 2019 seçimlerinin ardından ilçemizde birçok vizyon proje hayat buldu, bulmaya da devam ediyor. Hizmet ve sosyal belediyecilik hizmetlerimizi gönül belediyeciliği ile birleştirerek, doğru ve planlı yatırımlarımızı ilçemizde buluşturduk. Battalgazi’ye hizmet etmek aşk ister, sevda ister; bunlarla birlikte proje ister, hizmet ister, yatırım ister. İşte böylesine büyük bir aşk ve tutkuyla Battalgazi’mize hizmet ediyoruz. Kıymetli başkanımızı misafir etmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hizmette asla durmak yok, yola devam”

AK Parti olarak bu tür istişare toplantılarına büyük önem verdiklerini aktaran AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı 10.Bölge sorumlusu Av. Dr Veli Böke, “Yeni dönemde bir ufak bir görev değişikliği oldu. Bu çerçevede Malatya’nın koordinatörlüğü görevlendirilmiş oldum. Ramazan ayı gelmeden sıcağı sıcağına başkanlarımızı ziyaret etmek istedik. Başkanlarımızla ile önceden tanışıyorduk ama şimdi daha detaylı görüşme şansımız oldu. Birkaç ay sonra daha geniş kapsamlı ziyaretlerimiz ve istişarelerimiz olacak. Önümüzdeki dönem yol haritamız ile ilgili nasıl katkı verebiliriz? Bunun çalışmasını hep birlikte yürütmekteyiz. Bu ziyaretlerimiz ilk kez olmuyor, son kez de olmayacak. AK Parti belediyeciliğinde hiçbir zaman durmak yok, her daim yola devam anlayışı vardır. Battalgazi ilçemiz Malatya’mızın ve Türkiye’nin kadim ilçelerinden bir tanesi. Bugünde medeniyetlerin kalbi ilçemizde, Battalgazi Belediyemizin yaptığı ve yapacağı yatırımları ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağız. Ev sahipliği ve misafirperverliği için Belediye Başkanımız Osman Güder’e çok teşekkür ediyorum. Malatya halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantının ardından Güder, Böke’yi makamında konuk ederek, hediye takdiminde bulundu.

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