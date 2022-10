Başkan Güder, Battalgazili muhtarların gününü kutladı

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlar ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Muhtarlık müessesesinin önemine vurgu yapan Başkan Güder, Hastane Cafe’de ağırladığı muhtarlara ilçede hayata geçen yatırımları da anlattı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlar ve dernek başkanlarını akşam yemeğinde konuk etti. Tüm muhtarlarla tek tek yakından ilgilenen Başkan Güder, İlçe sakinlerinin taleplerini belediyeye hızlı bir şekilde ileten, vatandaşların sorunları karşısında iş birliği içinde süreçleri fedakarca yürüten tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı. Başkan Güder, 22 Ekim Cumartesi günü Malatyalı vatandaşlarla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya mitingine, muhtarları ve tüm vatandaşları da davet etti.

Dernek başkanlarından Güder’e teşekkür

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e davetlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, muhtarlar günü dolayısıyla bugün bizleri konuk etti. Başkanımızın bizler için çok değerli. Her zaman bizlerin yanında olan mütevazi ve çalışkan birisi. Muhtarlarımızın günü kutlu olsun” dedi.

Malatya Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya ise “19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla değerli başkanımız bizleri biraya getirdi. Başkanımızın muhtarlarımıza her zaman büyük katkısı olmuştur. Ben şahsım ve muhtarlarımız adına kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci de, “19 Ekim muhtarlar günü dolayısıyla bugün Battalgazi Belediye Başkanımız ile bir araya geldik. Her zaman bizim yanımızda olan ve bizlerin hiçbir talebini geri çevirmeyen başkanımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız bizleri sadece bugün değil her gün hatırlıyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ise “Bu güzel gün için öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ve bugün bir araya gelmemize vesile olan Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve Kaymakamımıza saygılarımı sunuyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Alaaddin Aktaş, “Tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” derken, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ise, “Altıncısını kutladığımız Muhtarlar günümüz kutlu olsun. Bugünü bizlere armağan eden Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Battalgazi Belediye

Başkanımız Osman Güder ve Battalgazi Kaymakamımızın davetine icabet ettik. Bizleri çok mutlu ettiler. Sizin gibi ülkesini, vatanını seven naif insanlar olduğu sürece muhtarlık müessesi de milli olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı.

“Yol haritamızı muhtarlarımızla birlikte çiziyoruz”

Battalgazi Belediyesi olarak muhtarlarla birlikte hazırladıkları yol haritasına göre ilerlediklerine dikkat çeken Başkan Güder, “Muhtarlarımız, devletin halkla en sıcak temas noktasıdır, devletin güler yüzü ve şefkat elidir, halkın yönetime katılımının en önemli aracıdır, bizim can simitlerimiz. Bizzat vatandaşlar tarafından seçilen ve her biri milletin birer ferdi olan muhtarlarımız, görev yaptıkları mahallelerdeki sorunların çözümü, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerin yerine getirilmesi yolunda yerel yönetimlerle işbirliği içinde hareket eden önemli birer kamu görevlileridir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi “Sizlerle beraber yol yürüdüğüm için şanslıyım.” Bizlerde aynı duyguları sizlerle paylaşıyoruz. Bu yüzden ilçemizdeki mahalle muhtarlarımızla bulduğumuz her fırsatta bir araya geliyor, onları dinliyor, istek, görüş ve önerilerine kulak veriyoruz. Sonuçta biz muhtarlarımızla birlikte hazırladığımız yol haritasına göre ilerliyor, ona göre hareket ediyoruz. Battalgazi’mizi tercih edilen ilçeler arasına koymak için gece gündüz yoğun bir gayret ortaya koyuyoruz. Kırkgöz Sahil Parkı Projesi, Eskimalatya Meydan Projesi, Battalgazi Konakları, Derme Deresi yürüme alanı Projesi, Çınar Park projesi gibi vizyon projeler başta olmak üzere Kentsel dönüşüm çalışmaları, gençlik yatırımları, alt merkezler oluşturma çalışmaları, çevreyolu altı tabirini ortadan kaldıracak çalışmalar gibi ilçemizde birçok projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Özellikle Hasırcılar bölgesinde hayata geçirdiğimiz Kırkgöz Sahil Parkı projemize ayrı bir yere koyuyoruz. Saklı bir cenneti orada inşa ediyoruz. Battalgazi’mizi çok daha iyi yere taşımak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, aileleriyle mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum. İnşallah bundan sonra da tüm muhtarlarımızla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“Hasret 22 Ekim cumartesi günü bitiyor”

Malatyalıların özlemle beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ekim günü vatandaşlarla buluşacağını hatırlatan Başkan Güder, “Malatyalılar Cumhurbaşkanını çok özledi. Hasretin sona ereceği gün 22 Ekim Cumartesi günü. Muhtarlarımızın bu özel gününde tüm vatandaşlarımızı mitinge davet ediyoruz. Miting alanını hınca hınç dolduralım” ifadeleri kullandı.

“Muhtarlarımıza kapımız 24 saat açık”

İlçedeki muhtarların bu özel gününü kutlayan Battalgazi İlçe Kaymakamı Erkan Savar, “Muhtarlarımız bizim için önemlidir. Göreve geldiğimiz günden sonra ilçemizdeki mahalleleri gezdik ve muhtarlarımızla tanıştık. Muhtarlarımızla birlikte el ele kol kola ilçemiz, şehrimiz için çalışacağız. İstişare içerisinde sorunları birlikte çözeceğiz. Muhtarlarımızı tarif ederken, demokrasi bir nehir ise o nehri besleyen muhtarlarımızdır. Benim kapım 24 saat boyunca muhtarlarımıza açıktır. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim muhtarlar günü kutlu olsun” dedi.

Program sonunda muhtarlara günün anısına çeşitli hediyeler takdim eden Kaymakam Savar ve Başkan Güder, tüm muhtarları tek tek ellerini sıkarak uğurladı.