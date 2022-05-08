banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR’ı Atilla Karaoğlan
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR’ı Atilla Karaoğlan
'Gargamel' İstanbul’da yakalandı!
'Gargamel' İstanbul’da yakalandı!
Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu
Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu
Galatasaray iki maçtır kazanamıyor
Galatasaray iki maçtır kazanamıyor

Başkan Güder, Battalgazili annelerle buluştu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 8 Mayıs Anneler Günü nedeniyle ilçedeki anneleri misafir etti. Bu özel günde tüm annelerin gününü kutlayan Başkan Güder, “Ömrünü evlatlarına adayarak sevgisini ve şefkatini bizlerden esirgemeyen tüm annelerimizin günü kutlu olsun” dedi.

MALATYA 08.05.2022, 16:02
Başkan Güder, Battalgazili annelerle buluştu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 8 Mayıs Anneler Günü nedeniyle ilçedeki anneleri misafir etti. Bu özel günde tüm annelerin gününü kutlayan Başkan Güder, “Ömrünü evlatlarına adayarak sevgisini ve şefkatini bizlerden esirgemeyen tüm annelerimizin günü kutlu olsun” dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mayıs Anneler Günü’ne özel bir program tertip edildi. Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta düzenlenen ve şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin konuk edildiği programda, sürprizleriyle onların gönüllerine dokunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, annelerle tek tek sohbet ederek günlerini kutladı. Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlarının da katıldığı programda annelere çiçek takdim eden Başkan Güder, annelerin bir gün değil, yılın 365 günü hatırlanmaya layık olduğuna dikkat çekti.

“Annelerimiz bizim başımızın tacıdır”

Programda ilk olarak annelere söz hakkı veren Başkan Güder, “Bugün duygusal bir buluşma yaşıyoruz. Hepimiz bir annenin evladıyız. Anne demek; şefkat demek, sevgi demek, merhamet demek. Anne demek; her şey demek. Anneler için söylenecek çok şey var ama kelimeler kifayetsiz kalıyor. İyi ki varsınız. Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizlerin kıymeti ve değeri şu hadis-i şerifte daha iyi anlaşılıyor. ‘Cennet annelerin ayakları altındadır.’ Hepinizin ellerinden öpüyor, Anneler Gününüzü kutluyorum” şeklinde konuştu. Hepimiz için şefkat yuvası ve güvenli bir liman olan annelerimizi her gün hatırlayıp, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz. Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden başta canından aziz evlatlarını bu vatan uğruna şehit veren annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öperek Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hepiniz bizim için değerli ve kıymetlisiniz”

Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise “Battalgazi belediyemiz tarafından düzenlenen bu güzel programda bir aradayız. Bugün dünyanın en kıymetli hazineleri annelerimiz ile bir aradayız. Hepiniz bizim için değerlisiniz ve kıymetlisiniz. İnşallah daha nice anneler gününde bir araya geliriz. Annelerimiz sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür. Tüm annelerin bu özel gününü gönülden tebrik ediyor en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 08 Mayıs 2022
İmsak 04:05
Güneş 05:47
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 35 54
8. Adana Demirspor 36 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Bursaspor 34 41
16. Altınordu 34 42
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 83
2. M.City 34 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 35 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Athletic Bilbao 35 52
8. Villarreal 35 53
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Elche 35 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
17°
açık