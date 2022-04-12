Başkan Güder, basın mensuplarıyla iftarda biraya geldi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesi Sosyal Tesisinde düzenlenen iftar yemeğine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kaymakamı Adül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Basın mensuplarıyla sohbet ederek gündemi değerlendiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, basının rolüne dikkat çekerek, ’’Basın camiası her daim beraber olduğumuz, duygu ve düşünceleri paylaştığımız, yapmış olduğumuz çalışmaları halka yansıtma noktasında gönül elçilerimiz, halkın sorun ve problemlerini uygulayıcı yöneticilere ileten basın mensupları teşekkür ediyoruz” dedi.

Belediyeciliğin toplumun her kesimine dokunan ve insanları memnun etme makamı olduğunu belirten Güder, “ Belediyecilik zor bir iş toplumun bütün kesimlerine dokunuyorsunuz. Dokunurken bazen incittiğimiz, göz ardı ettiğimiz kişiler olabiliyor. Çok iyilik yaparsınız ama bir yerde bir sıkıntı oluşunca o iyilikler hep unutulur. O sıkıntılar gündeme taşınır. Bu makamlar hizmet makamı, insanları memnun etme makamı çünkü siz toplumdan oy isterken onlara hizmet etmeyi vadediyorsunuz. Bizlerde 3 yılı geride bıraktık. Belediye başkanlığı zor. Battalgazi de belediye başkanlığı yapmak daha da zor. Yüzde 60-70’i eski binalardan oluşması, şehri açabilecek yönlerin çok olmaması, şehirlerin doğuya, kuzeye ve başka yönlere gitmemesi, güneyimizde beydağı ile sınırlı olmamız işlerimizi güçleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Belediye olarak insanlar arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak istediklerini ifade eden Güder, “ Kentsel dönüşüm problemli bir iş. Özellikle çevreyolu altındaki dönüşümü başlatmak, kentsel dönüşümler çok kolay işler değil. O bölgedeki kentsel dönüşümü başlattığımızda istişare ettiğimiz arkadaşlar dediler ki kentsel dönüşümler belediye başkanlarını kendi altında bırakır ezilirler. Biz diyoruz ki insanlar arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmamız lazım. Siz bunu kaldırmadığınız müddetçe toplumda huzur ve güveni tahsis edemezsiniz” şeklinde konuştu.

Battalgazi’yi cazibe merkezi haline getirmek istediklerine değinen Kaymakam Abdül Kadir Duran ise “ Bir şehri şehir yapan esas unsur tek başına sadece siteler, evler, yollar, kaldırımlar, parklar değildir. Şehir tıpkı bir insan gibi yaşayan bir organizmadır. O şehrin bir hafızasının olması gerekir. Biz bu noktada Battalgazi olarak çok avantajlıyız. Bu avantajı önümüzdeki süreçte Eski Malatya’da meydan düzenlenmesiyle birlikte, Arslantepe’nin dünya mirası listesine girmesinin olumlu katkısını da arkamıza alarak Eski Malatya’da var olan kültür ve tabiat varlıklarını ortaya çıkartıp bir cazibe merkezi oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.