Başkan Güder: “Arslantepe’yi uluslararası arenada güzel günler bekliyor”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 16-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında online toplanacaklarını hatırlatarak, “En eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınması en büyük beklentimiz" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesinde yer alan ve 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı merkez olan Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye girmesine yönelik karar, 16-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında online toplanacak UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin toplantısından çıkacak olan kararla netlik kazanacak. Louis Delaporte başkanlığındaki Fransız ekip tarafından 1931 yılında ilk arkeolojik kazı çalışmalarının başladığı ve 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesine alınan Arslantepe Höyüğü’nün tarih ve arkeoloji alanında büyük öneme sahip olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin toplantısından olumlu bir karar beklediklerinin altını çizdi. 2011 yılında açık hava müzesine dönüştürülerek ziyarete açılan ve 7 bin yıl önceye giden tarihi zenginliğin dünyaya daha fazla tanıtılması için verilecek kararın önemine değinen Başkan Güder, “En eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınması en büyük beklentimiz” ifadelerini kullandı.

“Toplantıdan hayırlı ve güzel bir karar bekliyoruz”

Geç Kalkolitik Dönem’den, Demir Çağı’na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe Höyüğü’nün, Hititlerden Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya’nın 7 kilometre kuzeydoğusunda Fırat Nehri’nin batı kıyısı yakınındaki Orduzu’da bulunan Dünya Miras geçici listesindeki Arslantepe Höyüğü’müz, MÖ 5000 yıllarından MS 11. yüzyıla kadar yerleşim gördü. 5 bin veya 7 bin yıllık bir tarihten ve yerleşkeden bahsediyoruz. Arslantepe Höyüğü’nün Dünya Miras Kalıcı Listesine dahil edilmesi noktasında Battalgazi Belediyesi olarak diğer tüm paydaşlarımızla birlikte, 2 yıldan beri çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. 16-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında da Dünya Miras Komitesi online toplanacak. Bu toplantıda hayırlı ve güzel karar bekliyoruz. En eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınması en büyük beklentimiz. Arslantepe Höyüğü’nü uluslararası arenada güzel günler bekliyor. Kalıcı listeye dahil edildiğinde umuyorum ki; hak ettiği değeri görecektir. 2 hafta önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, Arslantepe Höyüğümüzü konu alan bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda Arslantepe Höyüğü’müzün kalıcı listeye dahil olması görüşüldü ve çalışmalar devam ediyor. Battalgazi Belediyesi olarak geçmişten bu yana ciddi bir sınav verdik, vermeye de devam ediyoruz. Malumunuz Höyüğümüz’de çıkan birçok tarihi eserimiz var ve bu eserler tarihe ışık tutuyor. Tarih kitaplarını değiştirecek eserler. Bu eserlerimizi sergilemek için bölgeye bir müze kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.