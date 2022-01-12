banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya dolardan çekiliyor mu?
Rusya dolardan çekiliyor mu?
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
Putin’den Omicron açıklaması
Putin’den Omicron açıklaması
Güne yükselişle başlayan dolarda son durum
Güne yükselişle başlayan dolarda son durum

Başkan Demez’den şiddet tepkisi

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, yaptığı açıklamada, “Hukukun dışına çıkarak meslektaşlarımıza yapılan her türlü saldırılar karşısındayız” dedi.

MALATYA 12.01.2022, 17:14
Başkan Demez’den şiddet tepkisi

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, yaptığı açıklamada, “Hukukun dışına çıkarak meslektaşlarımıza yapılan her türlü saldırılar karşısındayız” dedi.

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, yaptığı açıklamada, avukatlara yapılan şiddeti kınayıp, “Ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altına alan ve her alanda karşımıza çıkan şiddetin başka bir yüzüyle karşı karşıya kaldığımızı kamuya teessürle bildirmek isteriz. 10 Ocak 2022 tarihinde baromuza kayıtlı meslektaşlarımızdan Av. Tuğçe Ulutaş, Av. Selanur Kaynar ve Stajyer Av.Helin Türk’ün birlikte mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri büroda çalıştıkları esnada, meslektaşlarımızın eski müvekkilleri olan şahsın meslektaşlarımıza sözlü ve fiziki saldırıda bulunmuştur. Öncelikle meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırı ilk değildir. Avukatı ve avukatlık mesleğini itibarsızlaştırmaya, sıradanlaştırmaya ve avukatı kolay hedef haline getirmeye çalışan her türlü zihniyetin karşısında duracağımızı bilmenizi isteriz. Meslektaşlarımızın görevini ifa ettikleri sırada salt görevleri nedeniyle bir kimsenin hedefi olarak görülmüş; hem büroları dağıtılmış, hem de kendilerine fiziki şiddet uygulanmıştır.

Yurttaşın hak arama özgürlüğü ve adalete erişimdeki temsilcisi olan, hukukun üç sac ayağından savunmanın temsilcisi biz avukatlara duruşma salonlarında, keşif ve haciz mahallinde, bürolarımızda mesleğimizi bin bir güçlükle ifa etmeye çalışarak adaletin tesisi için canla başla uğraştığımız anlarda bir de sözlü ve fiili saldırılara maruz kalmamız bize değil esasen hukuka yapılmış bir saldırıdır. Meslektaşlarımıza yapılan saldırılara karşı bizlerle birlikte tüm toplumu da ilgilendiren ve insanlık dışı olan şiddetin her türlüsüne hep birlikte karşı durmalıyız. Avukat dava dosyasının tarafı değildir. Dosyada maddi gerçeğe ulaşılabilmesi için hakim, savcı, avukat birlikte çaba göstererek sonuca ulaşmaya çalışır ve Türk milleti adına karar verilir. Nedeni ya da saiki ne olursa olsun; bir avukata görevi nedeniyle şiddet uygulamak açıkça cehaletin ta kendisidir. Unutmayın, Avukat sizin borcunuzun sebebi değildir, Avukat sizin suç işleme gerekçeniz değildir, Avukat sizin boşanma nedeniniz değildir, Avukat sizin işinizi kaybetme nedeniniz değildir” ifadelerine yer verdi.

“Avukat vekildir”

Görevlerini icra ederken hiç kimsenin takdirini ve iltifatını beklemediklerine dikkat çeken Demez, “Ancak herkes yargının kurucu unsuru olan avukatlık mesleğine gerekli saygıyı göstermelidir. Avukatı hasım olarak görüp ona saldırmak bir ilkelliktir. Meslektaşlarımıza yönelik bu tarz saldırılar Türk Ceza Kanunumuz gereğince gerekli tedbirler alınarak cezalandırılacaktır. Nitekim meslektaşlarımıza saldırıda bulunan şahıs da soruşturma kapsamında gerekli tedbirlerin alınması neticesinde tutuklanarak ceza evine gönderilmiştir. Hukukun dışına çıkarak meslektaşlarımıza yapılan her türlü saldırılar karşısında avukatlar sessiz kalmayıp omuz omuza görevlerinin başında olacaklar, her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı vatandaşlarımızla birlikte yeknesak mücadele etmeye devam edeceklerdir. Malatya Barosu olarak kamuoyunun şunu bilmesini istiyoruz; avukat saldırılacak değil, başvurulacak, sığınılacak insandır. Tıpkı dün meslektaşlarımıza saldıranların hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bugün bir avukata sığındıkları gibi.

Bize yapılan bu saldırı insanlığa, hukuka ve adalete karşı yapılan bir saldırıdır. Biz, kendini savunamayanları savunan bir mesleğin temsilcileriyiz. Unutulmamalıdır ki, yargının kurucu unsuru olan avukatlara yönelik her saldırı, özünde hukuk devletine yönelik bir saldırıdır. Bu sürecin son halkası olarak gördüğümüz bu olayı Malatya Barosu ve avukatları olarak yakından takip ettiğimizi bildirir, olayı kınadığımızı ifade eder, başta saldırıya uğrayan avukatlarımız olmak üzere tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, böylesi elim bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni ederiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11