Başkan Demez’den eşitlik vurgusu

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, kadın haklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kadınların eşit fırsat ve imkanlardan faydalanabiliyor olmaları büyük önem taşımaktadır” dedi.

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğuna dikkat çeken Demez, “Kadının ilerlemesi konusu, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Demokratik, çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşmış ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve imkanlardan faydalanabiliyor olmaları büyük önem taşımaktadır. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıl dönümünde 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygı, rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.