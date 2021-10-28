Başkan Demez’den 29 Ekim mesajı

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıldönümü mesajında, Cumhuriyet kazanımlarının üzerinde durdu.

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Demez, “Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. Yıldönümü zaferini Milletçe gurur ve coşku içerisinde kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bir milletin, büyük zorluklar içerisinde, var olma azmi ve kararlığıyla yeniden doğduğu gündür.

Aziz Şehitlerimizin acılarını, Kahraman Gazilerimizin fedakarlıklarını da yüreğimizde hissediyor, bu kahramanlıkların neticesi olarak Türkiye Cumhuriyeti`nin demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşayacağını biliyoruz. Bugün, Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme milli birlik ve beraberliğimizi gösterme günüdür. Bugün, bizi millet yapan yüksek değerlerimizin daha gür sesle yüceltileceği, geçmişte olduğu gibi tek yürek olarak haykırılacağı, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakılacağı gündür” ifadelerine yer verdi.

Demez, “İşte Cumhuriyetimizin doğumunu kutladığımız bu günde, devletin temel gıdası olan hukuktan ve özgürlüklerden ayrılmadan, kurucu irademizi her gün daha fazla tahkim ederek güçlendireceğimize olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle inanıyoruz ki; Cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkmamız gereği asla kuşku duyulmaz bir gerçeklik ve barış içinde yaşanacak ,aydınlık güzel günlerin var olma nedenidir. Birlik ve beraberliğimizin timsali olan Cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk`ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, Cumhuriyetimizin 98.yıl dönümünü kutluyoruz” şeklinde mesajını tamamladı.