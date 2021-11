Başkan Demez’den 10 Kasım mesajı

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, 10 Kasım mesajında, “Bizler hukukçular olarak Atamızın göstermiş olduğu hedefe durmadan ilerleyeceğimize söz veriyoruz” dedi.

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, 10 Kasım nedeniyle mesaj yayımladı.

Demez, “10 Kasım 1938’de saat 9’u 5 geçe büyük lider, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal etmiştir. Ancak bu ayrılık yalnızca bedeni bir ayrılıktır. Zira büyük önder Atatürk fikirleri ve yaptıklarıyla sonsuza dek bizimle birlikte olacaktır. Bu 10 Kasım’da ülke olarak hüzünlü olmanın yanı sıra büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayı ve gelecek kuşaklara O’nun fikirlerinin ışığını taşımayı bir borç bilmekteyiz. En iyi ve en doğru şekilde onu anlamalı, gösterdiği hedeflere ilerlemeli, ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz” ifadelerini kullandı. Demez, mesajının devamında ise, "İçine birçok şeyi sığdırdığı kısa yaşamının en son anına kadar memleketine hizmet etmiş olan büyük lider, “Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar” diyerek kurduğu cumhuriyete sahip çıkılmasını ve bunun ise çok çalışılarak bilimde ileri bir seviyeye çıkılması suretiyle gerçekleşeceğini ifade etmiştir. İşte, bütün 10 Kasım’lar bu yüzden ulusça içinde bulunduğumuz mateme rağmen, Atatürk’ün fikirlerinin en iyi şekilde anlaşılarak tatbik edileceği günler olarak kalmalıdır. 10 Kasım’larda bizler onu her seferinden daha da iyi anlayarak, düşüncelerinden en üst düzeyde istifade ederek, ilmin ve fennin ışığında ülkemiz ve ulusumuz için daha iyi neler yapabiliriz sorusuna cevaplar aramalı bu hususta gerekli gayreti göstermeliyiz. Bizler hukukçular olarak Atamızın göstermiş olduğu hedefe durmadan ilerleyeceğimize söz veriyoruz. Son olarak, ölürse beden ölür, fikirler ebedidir. Ey Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sen ebedi mekânında rahat uyu. Bizler emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti’ne her zaman olduğu gibi gönülden sahip çıkacak ve sana layık bir ulus olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun” ifadelerine yer verdi.