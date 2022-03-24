Başkan Cömertoğlu’ndan öğrencilere destek

Malatya’nın Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, öğrencilerin projelerine her zaman destek olacaklarını söyledi.

Arapgir Hacı Sadık Polat Ortaokulu öğrencileri Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu makamında ziyaret etti. Arapgir Hacı Sadık Polat Ortaokulu öğrencileri okul müdürü Ali Özmen, Müdür Yardımcısı Gülay Yurtsever ve Okul Aile Birliği Başkanı İzzet Mutlu nezaretinde Arapgir Belediyesine gelerek projeleri kapsamında Arapgir hakkında tanıtım yapmak ve bilgi almak için ziyarette bulundu.

Arapgir Hacı Sadık Polat Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, çocukların Arapgir’in tarihi, doğası, ticaret yolları, kültürel zenginlikleri, coğrafyası hakkında bilgiler aktardı. Öğrencilere kitap hediye eden Başkan Cömertoğlu, öğrencilerin projelerine her zaman destek olacaklarını söyledi.

Cömertoğlu, öğrencilere ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları proje çalışmasının yeni nesillerde Arapgir bilincinin artması ve ilçenin tanıtımı için önemli bulduğunu belirtti.