Başkan Cömertoğlu’ndan, Kazakistan ile kardeş belediye olmak için teklif

Malatya’nın Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Kazakistan ile kardeş belediye olmak için teklif yaptı.

Başkan Cömertoğlu, uluslararası kazak tarihi, kültürü ve edebiyatı konferansına katıldı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Kazakistan Büyükelçiliği ile müştereken düzenlenen Kazakistan’ın 30. bağımsızlık günü anısına “Uluslararası Kazak Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı Konferansı”na katılarak konuşma yaptı.

Başkan Cömertoğlu, Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığının 30. yıldönümü münasebetiyle düzenlenmekte olan konferansa katılımda bulunan misafirlere, bilim adamlarına ve konuşmacılara teşekkürlerini sunarak, bağımsızlığının 30. yılında Kazakistan’a ve Orta Asya’nın diğer devletlerine en içten dileklerini bildirdi. Başkan Cömertoğlu, Kazakistan’ın bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye’nin Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasında kardeşlik ve dostluk bağlarının daha da derinleştiğini anlattı. Ayrıca, Türkiye’nin diğer Orta Asya Türk devletlerinin de bağımsızlıklarının ilk anından itibaren devamlı destekleyicisi olduğunun altını çizen Cömertoğlu, gelecekte Türk Cumhuriyetleri arasında daha fazla işbirliğinin olması gerektiğini ifade etti.

Kardeş belediye teklifi

Başkan Cömertoğlu, yerel kimliklerin ve kültürlerin korunmasında işbirliğinin ve kültürel diplomasinin önemine vurgu yaparak konuşmalarını sonlandırdı.

Kardeş belediye olmak için Kazakistan Büyükelçiliği yetkilileriyle istişarede bulunan Cömertoğlu, katılımcılara Arapgir İlçesi’nin coğrafi İşaretli ürünü olan Arapgir Mor Reyhanından elde edilen ürünlerden oluşan hediyelerini takdim etti.