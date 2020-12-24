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Başkan Çınar’ın ‘spor tesisi’ vaadi teker teker gerçeğe dönüşüyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatleri arasında yer alan ‘Spor Tesisleri’ projesi kapsamında Koyunoğlu, Zaviye, Şeyhbayram ve Çukurdere mahalle sakinlerinin ortaklaşa kullanacakları modern ve kaliteli alanlara sahip spor sahalarının kurulması için yürütülen çalışmalar hız kazandı.

MALATYA 24.12.2020, 13:43
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Başkan Çınar’ın ‘spor tesisi’ vaadi teker teker gerçeğe dönüşüyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatleri arasında yer alan ‘Spor Tesisleri’ projesi kapsamında Koyunoğlu, Zaviye, Şeyhbayram ve Çukurdere mahalle sakinlerinin ortaklaşa kullanacakları modern ve kaliteli alanlara sahip spor sahalarının kurulması için yürütülen çalışmalar hız kazandı.

Futbol, Basketbol ve Voleybol Sahalarının yanı sıra sosyal donatıları, çevre düzenlemesi ve yeşil alanlarıyla farklı bir mimari tasarıma sahip Spor Tesisleriyle, Yeşilyurt’un en kalabalık mahallelerine yeni yaşam alanları kuruluyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte ‘Spor Tesisi’ projesinin uygulandığı bölgelerde detaylı incelemelerde bulundu. Yeşilyurt Belediyesine yeni yatırımlardan dolayı teşekkürlerini sunan Şeyhbayram Mahalle Muhtarı Mustafa Canberk, “Depremler, pandemi ve yaşadığımız zorlu sürece rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam eden Yeşilyurt Belediyemize, hem spor tesisleri hem de diğer hizmetlerinden dolayı tüm mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Malatya’da spor tesislerinin çoğalmasının sevincini yaşadıklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, “Mahallelerimizin istifade edeceği spor tesislerimizden bazılarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Gençlerimizin, çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin güzel şartlarda spor yapması adına çok güzel tesisler hizmete girecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Yeşilyurt Belediyemizin destekleriyle geleceğimize yönelik çok değerli eserleri kazandırmak adına hep birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

‘Spor Tesisleri’ projesiyle 7’den 70’e tüm vatandaşların nezih, modern ve konforlu alanlarda spor yapmalarını sağlayacaklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Koyunoğlu ve Çukurdere mahallelerimizin kesişme noktasında ki Gül Parkımız içerisinde bulunan basketbol ve voleybol sahalarında incelemelerde bulunduk, ardından Şeyhbayram mahallemizin orta noktasında ki sosyal tesislerimizin yan tarafındaki sentetik yüzeli çim sahamızı inceledik.7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın daha nezih ve konforlu alanlarda spor yapmasına imkan tanımak adına şu anda ilçemizin 30 ayrı noktasında spor yatırımlarında bulunuyoruz. Alt yapı ve tesisleşmeye çok büyük önem veriyoruz. Futboldan basketbola, voleyboldan bocce’ye, yüzmeden güreşe kadar birçok farklı branşın yapılabileceği çok güzel eserleri inşallah 2021 yılı içerisinde etaplar halinde Yeşilyurt’umuza kazandıracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Yeşilyurt’u spor kenti yapmak adına çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle işbirliği halinde birbirinden değerli spor yatırımlarını bölgemizde hizmete sunacağız. Gençlerimizin ve çocuklarımızın nezih ve kaliteli alanlarda spor yapmalarının önünü açacağız. Sağlıklı bir hayat için spor olmazsa olmazdır. Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınıyla birlikte diri ve güçlü bir bünyeye sahip olmanın önemi bir kere daha ön plana çıktı. Salgından uzak durmak için güçlü bir bünyeye sahip olmak gerekiyor. Yeşil alanlarımız, oturma gruplarımız ve çevre düzenlemeleriyle bölgemize yeni yaşam alanları kuracağız. Daha enerjik, daha sağlıklı ve yaşam standardı yüksek bir Yeşilyurt için bu ve benzeri yatırımlarımızın çok büyük önemi vardır. Tüm hemşerilerimizin rahat bir şekilde ulaşıp, güvenli ve temiz alanlarda sporunu yapması için devam eden yatırımlarımızı sürekli takip ediyoruz. Sportif hamlelerimiz ve yatırımlarımızla, ilçemizin sportif anlamdaki güçlü potansiyelini ön plana çıkartmaya çalışacağız. Gençlerimizin farklı yeteneklerini de bu vesileyle ön plana çıkarmış olacağız. Bölgemizdeki lisanslı sporcu sayısını artırıp, Yeşilyurt’umuzun adını tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Spora ve sporcuya verdiğimiz önemi kalıcı ve güçlü yatırımlarla gözler önüne sermiş olacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve mahalle muhtarlarımıza, projelerimizin gerçeğe dönüşmesi aşamasında verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
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