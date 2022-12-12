Başkan Çınar’dan ‘Sıfır Atık’ vurgusu

‘Sıfır Atık’ bilincini öğrencilere aşılamak amacıyla Malatya Yeşilyurt İlçesindeki okullarda çevre eğitimlerine aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, İbni Haldun Anadolu Lisesinde Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Farkındalık Eğitimi etkinliği düzenledi.

İbni Haldun Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme etkinliğinde Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisleri tarafından görsel destek sunumlu bilgiler aktarıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın da izlediği etkinlikte öğrencilerin çevreyi ve doğayı koruma bilinci edinmesi, geri dönüşüm ve atık toplama faaliyetlerine katılması, çevre duyarlılığının toplumda yaygınlaşması ve iklim değişikliği konuları tüm boyutlarıyla ele alındı. Düzenlenen eğitim çalışmasının faydalı geçtiğini söyleyen İbni Haldun Anadolu Lisesi Müdürü Kanber Kartal, Yeşilyurt Belediyesinin ‘Sıfır Atık’ konusunda ki hizmetlerini takdirle karşıladıklarını ifade edip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise gelecek nesillere bırakılacak en değerli hazinenin temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya olduğunu söyledi. ‘Sıfır Atık’ bilincini gençlere aşılamak adına okullarda düzenledikleri bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çınar, “ İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Farkındalık Eğitimi’ programına en güzel şekilde ev sahipliği yapan, bununla birlikte alanında uzman ekiplerimizce verilen eğitime yoğun ilgi gösteren öğretmenlerimize, idarecilerimize ve geleceğimizin teminatı kıymetli öğrencilerimize gösterdikleri bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Gelecek nesillere temiz, düzenli ve sağlıklı bir dünya emanet etmek için ‘Sıfır Atık’ bilincini hayatımızın merkezine almalıyız. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin çevre bilincine sahip olması, yaşadıkları çevreyi temiz tutmaları için bu tür eğitim programlarını tüm okullarımızda yapıyoruz. Çevre Mühendislerimiz tarafından görsel destek sunumlarla yapılan eğitim çalışmalarımızda çevresel değerlerin korunması, atıkların hayatımızda oynadığı büyük rolü, çevreci bir bireyin neler yaparak doğaya katkı sağlayabileceğini, iklim değişikliğini, enerji ve su tasarrufu gibi konularda öğrencilerimize detaylı bilgiler aktarılmaktadır. Yaşadığımız çevrenin, solduğumuz havanın temiz ve güzel kalması bizim elimizdedir, çevremizi ne kadar iyi korur ve sahiplenirsek geleceğimizde o denli güzel olur. Gençlerimizi en iyi şekilde bilinçlendirmek ve geleceğe en güzel şekilde hazırlamak bizim temel vazifelerimiz arasındadır. Nasıl ki bir fidan topraktan beslenip büyüyor ve gelişiyorsa geleceğimizin garantisi gençlerimizi de bizler en iyi şekilde yetiştirip gelecekte ülkemize, milletine ve dünyaya yararlı bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müzle işbirliği, okullarımızın destekleriyle birlikte erken yaşlarda öğrenilmesi gereken çevre eğitimlerimizi öğrencilerimize başarıyla ulaştırmaktayız. Alanlarında uzman ekiplerimiz öğrencilerimizle buluşarak hem sorularını yanıtlıyor hem de onlara çöplerin nasıl elektriğe dönüştüğünü, geri dönüşümü, yenilenebilir enerjiyi en güzel şekilde anlatıyorlar” dedi. Çevre hizmetlerini sürekli geliştirip ilerlettiklerini vurgulayan Çınar, “Son yıllarda dünya genelinde yaşanan iklim değişiklikleri ve buzulların erimesiyle birlikte sıcaklıkların artması, tüm ülkelerin iklim değişikliklerinin sebep ve sonuç ilişkileri üzerine detaylı çalışmalar yapmasına sebep oldu. Ülkeler arasında bu anlamda anlaşmalar yapılıyor, protokoller yapılıyor ve çeşitli alanlarda adımlar atılıyor. Yer altı su kaynaklarının beslenmesi, su kaynaklarının çoğaltılması, yeşil alanların ve ağaç sayısının artırılması başta olmak üzere sürdürülebilir sağlıklı bir çevrenin oluşması için farklı alanlarda çalışmalar yapılıyor. Ülkemizde de bu konuda başarılı ve güzel çalışmalar yapılıyor. Bizlerde Yeşilyurt Belediyesi olarak dünya genelindeki ülkelerinde takdir ettiği ‘Sıfır Atık’ projesine daha fazla destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün çatısı altında toplumda farkındalık oluşturan hizmetlerimize her geçen gün bir yenisini daha ekliyoruz. 2018 yılında Türkiye’nin en büyük çevre yatırımları arasında yer alan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ve 1.Sınıf Atık Getirme Merkezini Yeşilyurt’a kazandıran bir belediye olarak bir yandan fiziksel yatırımlarımızla çevremizi korumak için etkin ve kararlı bir çalışma yürütürken diğer taraftan geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin çevre bilinci ile büyümesine de büyük bir önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini ülke çapında en fazla destekleyen yerel yönetimler arasında yer almanın gururunu yaşarken, bu hizmetlerimizi 2019 yılında Türkiye’deki belediyeler arasında ilk 5’e girerek taçlandırmıştık. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin elinden aldığımız başarı plaketiyle birlikte çevre yatırımlarımızı sürekli geliştiriyoruz. ‘Sıfır Atık’ projelerini destekleyen, katkı sunan ve hizmetleriyle toplumda farkındalık oluşturan hizmet anlayışımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Geri dönüştürebilecek atıkların temiz ve düzenli alanlarda dönüşmesine sağlayacak hizmetlerimizle ekonomiye de ciddi katkılar sunarken, bu alanda da öncü olduğumuzu gözler önüne seriyoruz. Temiz çevre ve sağlıklı bir toplum anlayışıyla sürdürdüğümüz hizmetlerimizle güzel bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.