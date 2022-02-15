Başkan Çınar’dan sendika ziyareti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanlığına yeniden seçilen Bünyamin Geleri’ye ve yeni Yönetim Kuruluna ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, “Bu dönem içerisinde Türkiye’de ve Doğu Anadolu Bölgesinde ilk kez KHK’lı sözleşmeyi Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın ilk toplu sözleşmeyi yapmasıyla o yıla damgayı vurmuştuk. Bizim için çok önemliydi, KHK’lılar ilk kez toplu sözleşme ve sendikayla buluşmuştu, o dönem bizler ziyadesiyle memnun olduk. Sayın Belediye Başkanımız hem çalışanlarımız hem de üye arkadaşlarımızın hak ve hukukunun korunması noktasında bizim her zaman yanımızda oldu, bundan sonrada yanımızda olacağına eminiz. Emeğe ve emeğin karşılığının verilmesi noktasında desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımızın bu olumlu yaklaşımları bizleri memnun etmektedir. Yeşilyurt Belediyesindeki çalışanlar ve üye arkadaşlarımız adına Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanlığına yeniden seçilen Bünyamin Geleri’ye yeni dönem için başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “ Şube Başkanımız Sayın Bünyamin Geleri ve Yönetim Kurulumuza ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunduk, yeni dönem için başarılar diliyorum. Personellerimizin çalışma şartları ve özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında Hak-İş İl Temsilciliği ve Hizmet İş Sendikası Yönetimiyle sık sık bir araya gelip, istişare ediyoruz, çok güzel bir iletişime sahibiz. Uyumlu ve koordineli olarak bu süreci hep birlikte yönetiyoruz. Yeşilyurt’ta yaşayan bütün vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahını daha iyi bir düzeye çıkarmak için ciddi yatırımlarda bulunurken, bu hizmetleri birlikte vatandaşlarımıza ulaştırdığımız çok değerli mesai arkadaşlarımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hak ve hukuklarının korunması, özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesine çok önem veriyoruz. Belediyemizin imkânları ve gücü çerçevesinde bu noktada elimizden geleni yapıyoruz. Hepimizin tek gayesi; ülkemize, kentimiz ve ilçemize en güzel hizmetleri ulaştırmaktır, bu noktada birlik ve beraberlik ruhuyla çalışıyoruz. Belediyemizde, şirketlerimizde ki personellerimizle birlikte 1.400’e yakın mesai arkadaşlarımızın her biri bizim için ayrı bir kıymete ve değere sahiptir. Bütün çalışanlarımızın hak ve hukukun korumak asli görevimizdir. Hak-İş İl Temsilciliği ve Hizmet İş Sendikası da ülke çapında ve bölgemizdeki başarılı çalışmalarda bulunuyor, tecrübeleri ve deneyimlerini bizimle paylaşarak daha iyi çalışma alanı ve hizmet üretme noktasında bizlere ciddi destekler sağlıyorlar. Yeşilyurt’un planlı ve sağlıklı gelişimi açısından hayata geçirdiğimiz çok sayıda projenin ve yatırımın gerçeğe dönüşme sürecinde sendikaya bağlı arkadaşlarımızın ciddi katkıları ve emekleri var, hem çalışanlarımıza hem de onları yönlendiren sendika temsilcilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim birlikteliğimizi, gücümüzü ve kuvvetimizi artırsın inşallah, el birliğiyle daha güzel çalışmaların altına imza atacağız. Başkanımız Bünyamin Geleri’ye ve Yönetim Kurulu Üyelerimize bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum” diye konuştu.