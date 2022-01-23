banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bu etin kilosu 16 bin TL
Bu etin kilosu 16 bin TL
Karda yolda kalanlar onu arıyor
Karda yolda kalanlar onu arıyor
Balık tezgahlarında bolluk başladı
Balık tezgahlarında bolluk başladı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı

Başkan Çınar’dan öğrencilere karne hediyesi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla öğrencilere tatil hediyesi olarak düzenlenen ‘Kesişme, İyi ki Varsın Eren’ ve Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas ’ sinema filmleri etkinliklerine 3 bine yakın öğrenci katıldı.

MALATYA 23.01.2022, 17:54
Başkan Çınar’dan öğrencilere karne hediyesi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla öğrencilere tatil hediyesi olarak düzenlenen ‘Kesişme, İyi ki Varsın Eren’ ve Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas ’ sinema filmleri etkinliklerine 3 bine yakın öğrenci katıldı.

Çocuklara ve gençlere yönelik kültürel etkinliklerine ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi, 21 Ocak Cuma günü başlayan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi Ara Tatil döneminde öğrencilere karne hediyesi olarak sinema etkinliği düzenledi.

‘Başkan Çınar’dan Öğrencilere Karne Hediyesi’ adı altında ara tatil dönemlerinde düzenlenen ve büyük ilgi gören kültürel etkinlikler kapsamında, 22 ve 23 Ocak günlerinde Yeşil Sinemada düzenlenen ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ ve ‘Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas’ Sinema Filmleri öğrencilerle buluşturuldu.

TRT Çocuk’un pilot olma hayali kuran kahramanı Aslan ile TUSAŞ’ın yerli üretimi olan milli gurur HÜRKUŞ’u bir araya getiren ‘Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas’ ile 11 Ağustos 2017 günü Trabzon’un Maçka İlçesinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayat hikâyesinin konu edildiği ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ Sinema Filmine çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi.

Sinema etkinliklerine katılan çocukları ve gençleri yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hafta sonu düzenlenen sinema etkinliklerine 3 bine yakın öğrencinin katılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak kültürel etkinliklere bir yenisini daha eklediklerini vurgulayan Çınar, “ Her yıl ara tatil döneminde düzenlediğimiz karne hediyelerimize bu yılda iki farklı sinema filmiyle devam ettik. Kentimizi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle erkeden tatile çıkan öğrencilerimizle güzel bir etkinlikte bir araya gelmenin sevincini yaşadık. Pandemi sürecine rağmen alınan tedbirlerle birlikte okullarının ilk döneminde çok çalışan, başarılı olan ve emek sarf eden öğrencilerimize bizlerde güzel bir hediye vermek istedik, dolu dolu geçti. İki gün süren etkinliklerimize 3 bine yakın öğrencimiz katıldı. TRT Çocuk’un sevilen karakterlerinden Aslan’ın pilot olma hayalinin anlatıldığı ‘Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas’ ile PKK’lı teröristlerin saldırılarına karşı büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek genç yaşta şehadet şerbeti içen Eren Bülbül ve gerçekleşen saldırıda şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının anlatıldığı ‘Kesişme İyiki Varsın Eren’ Sinema Filmlerini öğrencilerimizin gösterdikleri yoğun ilgi bizleri mutlu etmiştir. Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunan fiziksel yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan başarılı plaketi alan bir belediye olarak çocuklarımıza ve gençlerimizin her alanda gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz. Millet Kıraathanelerimiz, Kitap Kafelerimiz, Spor Tesislerimiz, Kültür ve Sanat Merkezlerimiz, Robotik Kodlama, Yazılım ve İnovasyon alanındaki yatırımlarımızın hepsi gençlerimizin daha iyi şartlarda gelişmesi ve kendilerini geliştirmeleri içindir. Geleceğimizi inşa edecek olan genç neslimiz için hizmet üretmeye, onlara her türlü alanda destek vermeye, derslerinde başarılı olup güzel bir kariyer yapmaları içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yeter ki gençlerimiz kendilerini geliştirmek ve yenilemek istesin biz onların emrindeyiz. Yeşil Sinema Salonlarında gerçekleşen etkinliklerimize yoğun ilgi gösteren çocuklarımıza güzel bir ara tatil dönemi temenni ediyorum. Sinema etkinliklerime ilgi gösteren tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. İki gün süren etkinlikleri güzel bir şekilde organize eden Başkan Yardımcılarımıza, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüze ve değerli personellerine, bizleri ve öğrencilerimizi en güzel şekilde ağırlayan Yeşil Sinema İdarecilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 22 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 23 44
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 19 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 29
10. Leicester City 20 28
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Real Sociedad 20 33
6. Villarreal 22 32
7. Barcelona 20 32
8. Rayo Vallecano 20 31
9. Valencia 22 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 21 17
20. Levante 21 11