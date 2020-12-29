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Başkan Çınar’dan MGTC’ye ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni ziyaret ederek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

MALATYA 29.12.2020, 16:38
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Başkan Çınar’dan MGTC’ye ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni ziyaret ederek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Mehmet Çınar, 2020 yılının çok zorlu ve meşakkatli bir şekilde geçtiğini ifade ederek, “Ocak ayında Elazığ’da yaşanan ve ilimizi de ciddi şekilde etkileyen depremi hep birlikte yaşadık. Sonrasında ülkemizin değişik coğrafyalarında meydana gelen felaketler ve son olarak da bütün dünyayı saran Covid-19 felaketi ile yüzleştik. Bu süreçte hem ekonomik hem sosyal olarak zorlu bir süreç geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

Deprem sonrası Yeşilyurt ilçesinde konutların güçlendirme çalışmalarını ve evleri hasar gören depremzedelere yönelik çalışmalarının olduğunu ifade eden Çınar, Pandemi sürecinde ise maske, mesafe, hijyen kurallarının uygulanması noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde kendilerinin de etkilendiğini ifade eden Çınar, “Başta bizim kurumumuzda virüse yakalanan ben ve ailem olmak üzere belediyemizde de çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 20’si virüse yakalandı. Bu hastalığı atlatanlar oldu, bu hastalığı atlatamayıp maalesef vefat eden kardeşlerimiz oldu. Sizlerin ve camianın yakından bildiği Akif Çelik kardeşimiz de mesai arkadaşımızdı. Maalesef onu da bu virüsten dolayı yakın zamanda kaybettik. Bu yıl çok da istediğimiz gibi bereketli olmadı. Ama milletimizin verdiği sorumluluk, şehrin üzerimizdeki emaneti ve beklentisiyle birlikte mümkün olduğunca işlerimizi aksatmadan hem belediyemizi geliştirmek hem de bize inanan, güvenen hemşehrilerimizin sorununu çözmek için canla, başla var gücümüzle çalışmalarımızı devam ettirdik” şeklinde konuştu.

Belediye olarak 45 projenin büyük kısmını başlatarak çalışmaları aksatmadan devam ettirdiklerini dile getiren Çınar, “Şu anda özellikle Beylerderesi Şehir Parkı, Millet Bahçesi, bir milyon 350 bin metrekarelik bir alanda yeşillendirme, ağaçlandırma, sert zemin bisiklet yolları, seyir terası, sosyal tesisleri gibi çok farklı objeleriyle devam ediyor. O büyük projemizi inşallah eski Yeşilyurt Kentsel Tasarım Projesiyle de entegre ederek orada da dere boyu yeni regülasyon alanları, yürüyüş, bisiklet yollarıyla da Yeşilyurt’un eski yerleşiminde bulunan tescilli tarihi binalarının restorasyonlarıyla birlikte hem müzeler oluşturduk hem de gastronomimize ve dışarıdan gelen misafirlerimizi aileleriyle birlikte zaman geçirebilecekleri macera parkından sosyal tesislere, dinlenebilecekleri parklardan kültürümüzü öğrenip bilgi sahibi olabilecekleri birçok yeni alanlar kattık. Yeni kurduğumuz müdürlükler var. Özellikle Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Koordinasyon Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, AR-GE Müdürlüğü gibi farklı alanlarda yeni çalışmalar başlatarak, özellikle bölgemizde sportif anlamda eksik olan spor tesislerinin de ihale süreçlerini bir bir tamamladık” dedi.

MGTC Başkan vekili Mikail Pelit ise Yeşilyurt’un özellikli bir ilçe olduğunu dile getirerek, “Yeşilyurt Malatya’nın Batı’ya açılan kapısı. Malatya’nın yapı stokunun her geçen gün arttığı bir ilçemiz. Bu nedenle Yeşilyurt’u hakikaten çok önemsiyoruz. Bir deprem gerçeğiyle karşı karşıyayız. Özellikle bu bölgede yapılan binaların sağlam olduğunu tahmin ediyoruz. Sayın Başkan göreve geldikten sonra bu bölgenin sosyo-külterel kaynaklarını koruma noktasında gerçekten çok başarılı çalışmalar yaptı. Toplumlar kendi değerleriyle ayakta kalırlar. Sayın Başkan bunu Yeşilyurt’ta yaşatmaya çalışıyor. Yeşil alanı daha bol, gezi ve diğer piknik alanlarının çok yoğun olduğu bir bölge. Bu bölgenin önümüzdeki süreçte daha da güzelleşip, değer kazanacağına inanıyorum. Malatya’nın önemli sorunları var. En önemli sorunlarından birisi trafik sorunu. Trafik konusunda bütünsel bir yaklaşım sergilenmesi gerekiyor. Bu konuda Yeşilyurt Belediyesi’nde üzerine düşen görevi yerine getireceğinden inanıyorum” diye konuştu.
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