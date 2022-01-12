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Başkan Çınar’dan "hayırlı olsun" ziyaretleri

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası ile Mahrukatçılar Esnaf Odasını ziyaret ederek, yapılan seçimlerin ardından göreve getirilen Çınar ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

MALATYA 12.01.2022, 14:36
Başkan Çınar’dan "hayırlı olsun" ziyaretleri

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası ile Mahrukatçılar Esnaf Odasını ziyaret ederek, yapılan seçimlerin ardından göreve getirilen Çınar ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunan Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kavuk, "Desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımıza nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum, her zaman yanımızdasınız, sık sık bir araya geliyoruz. Esnaflarımız hizmetlerinizden dolayı sizlere müteşekkirdir, birlikte yol yürüyoruz, vatandaşlarımıza birlikte hizmet ediyoruz, esnaflarımızın taleplerinin yerine getirilmesi noktasındaki gayretlerinizi her zaman takdir ediyoruz, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kavuk ve Yönetim Kuruluna yeni dönem için başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Gerçekleşen seçimlerin hayırlı olmasını öncelikle temenni ediyorum ve yeni yönetim kuruluna çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Esnaflarımızın canla başla işlerinin başında olması hepimizi öncelikle mutlu ediyor. Yaz-kış demeden haftanın her günü büyük bir özveri ve fedakarlıkla ticaretini sürdüren esnaflarımızın bu emeklerini her zaman takdirle karşılıyoruz. İki dönemdir Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Başkanlığı yapan Mahmut Kavuk Başkanımızda güzel ve başarılı hizmetlerin altına imza atıyor.Sanayimizin her yönden geliştirilmesi ve yenilenmesi için kendisiyle sürekli görüşüyoruz. Esnaflık geleneğinden gelen birisi olarak ta tüm esnaflarımızla çok güzel diyaloga ve iletişime sahibiz. Sanayi esnafımızın çok daha iyi şartlarda mesleğini icra etmesi için desteklerimiz bundan sonrada artarak devam edecektir. Sanayimiz ne kadar çok üretim yaparsa, dinamik ve hareketli yapısını sürekli diri tutarsa hem ülkemizin ekonomisi kazanıyor hem de yeni yatırımlar olarak kentimize ve ilçemize dönüşü oluyor. Başkanlığa yeniden seçilen Mahmut Kavuk ve Yönetim Kuruluna yeni dönem için başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çınar ve beraberindeki heyet daha sonra Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanlığına yeniden seçilen Orhan Özbek ve Yönetim Kuruluyla bir araya gelip, yeni dönem için başarı dileklerini ilettiler.

Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Özbek, ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “ Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar yaptığı hizmetlerle bir değerdir. Hayata geçirdiği yatırımları yakından takip ediyoruz ve takdir ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun, bizler ve vatandaşlarımız Başkanımızın hizmetlerinden memnunuz” şeklinde konuştu.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır da, yeniden başkanlığa seçilen Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Özbek’i tebrik ederken, mahalleye yapılan tüm hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a da teşekkürlerini sundu.

Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanlığına yeniden seçilen Orhan Özbek ve Yönetim Kurulunu tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “ İlçemiz sınırlarında faaliyetlerine devam eden Mahrukatçılar Esnaf Odamızın seçimleri hayırlı olsun, yeniden Başkanlığa seçilen Orhan Özbek ve Yönetim Kuruluna bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarken, yeni dönem için de başarılar diliyorum. Yeni Yönetim Kurulumuzun dört yıllık süreçte güzel hizmetlerine devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Sanayimizin en önemli alanlarından bir tanesi olan Mahrukatçılar Sitemizin daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi ve gelişmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle sık sık görüşüyoruz, bundan sonrada bu tür toplantılarla hep birlikte hareket edip hep birlikte düşünerek yapılması gereken ne varsa yerine getireceğiz” dedi.

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