Başkan Çınar’dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Çınar, mesajında 29 Ekimin Türk milletinin şanlı tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, ’’29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ve Cumhuriyetimizin 99.Kuruluş yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutlamaktayız. Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan Cumhuriyet’in ilanı Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı, tarihindeki en büyük zaferidir. Cumhuriyetimizin her alanda gelişmesi ve geçmişten bu yana gelen bütün değerleriyle birlikte ilelebet var olması ortak sorumluluğumuzdur. Millet olarak hedefimiz; bugünlere nasıl gelindiğini unutmayarak, milli değerlerimize sahip çıkmak, ulusal bağımsızlık ve millet egemenliğine dayanan çağdaş, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışını yaşatmaktır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyada ki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı olmuştur. Cumhuriyetimizin 100. yılında belirtilen hedeflere ulaşmak ve ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek için bıkmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.