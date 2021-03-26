Başkan Çınar’dan Berat Kandili mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yayımladığı Berat Kandili mesajında, "Gönüllerin merhamet dolduğu, insanların sabırlı, sevgi ve saygının hâkim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin manevi iklimini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kandiller sevgi, hoşgörü ve kardeşlik iklimi içerisinde yüreklerimizi huzurla dolduran özel günlerdir. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına ulaşmamıza vesile olan son kandil gecesi Berat Kandiline ulaşmış olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Kurtuluş, af ve arınma gecesi olan Berat Kandili, Yüce Allah´ın huzurunda yenilenme gecesidir. Bizlere manevi bir nefes aldırma, kendimizi sorgulama ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunan Berat Kandili, Ramazan’ı Şerife, günah ve yüklerimizden beraat ederek girme gecesidir. Böyle önemli bir gecenin daralan kalplere aydınlık, zor durumda olanlara kolaylıklara vesile olması en büyük temennimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimizin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, ülkemize ve tüm insanlığa esenlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.