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Başkan Çınar’dan 2022 değerlendirmesi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeni yılda toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek Yeşilyurt’umuzun gelişmesi ve kalkınmasını sağlayacak çalışmaları yapmak en önemli hedefimiz olacaktır” dedi.

MALATYA 30.12.2021, 13:35
Başkan Çınar’dan 2022 değerlendirmesi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeni yılda toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek Yeşilyurt’umuzun gelişmesi ve kalkınmasını sağlayacak çalışmaları yapmak en önemli hedefimiz olacaktır” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2022 yılının tüm dünyaya hayır getirmesi temennisinde bulunarak, "Yeni yılda ilçemiz için önemli ve yeni projeleri halkımızın hizmetine sunacağımızı öncelikle belirtmek istiyorum. Her yeni yıl yeni atılımlar, yeni umutlar, yeni adımlar kısaca yenilikler yılıdır. Tarih, kültür ve gastronomi kenti olan Yeşilyurt’umuz için yeni hizmetlerin ve projelerin hayata geçtiği 2021 yılında bir günümüzü bile boş geçirmeden her alanda hizmet üreterek vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin daha iyi bir seviyeye ulaşmasını sağladık. Salgının oluşturduğu zorluklara rağmen gerek yapısal gerek sosyal projeler olmak üzere ilçemizin vizyonu ve hemşerilerimizin huzuru noktasında birçok önemli projemizi hayata geçirdik. İnsanlık her yeni yılda tarihini yeni başarılar, yeni buluşlar her alanda ilerlemeler ile zenginleştirir. Bizim de bu hızlı gidişe ayak uydurmamız yeni yılda daha çok çalışarak daha başarılı olmamız gerekmektedir. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri ve projelerimizi yerine getirmek için plan ve programımızı yaptık. Atılacak her adım ve sunulacak her hizmet vatandaşlarımızın ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda olmuştur. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde yeni yılda da, aynı heyecan ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. 2022 yılında da her geçen gün büyüyen ve gelişen Yeşilyurt’umuzda yeni hedefler, yeni projeler ve yatırımlarla kentimize en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. İmardan yol hizmetlerine, çevreden kültüre, sosyal belediyecilikten sağlığa, her alanda yaşam kalitesini yükselten bir belediye olarak çalışmalarımıza 2022 yılında da devam edeceğiz. İlçemiz için önümüzdeki süreçte hedeflemiş olduğumuz ve aynı zamanda şehrimize değer katacağına inandığımız birçok hizmet ve projeleri büyük bir kararlılıkla uygulamaya ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Geleceğimiz için yapılacak çok işimiz, yürünecek çok yolumuz var. Her şey daha güzel bir Yeşilyurt içindir. Yatırıma ve üretime katkı sunacak çalışmalarımızla ilçemizin huzur ve refahını artırma hedefimizi gerçekleştirmek için hizmetlerimize bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilk günkü aşk ve sevdayla yarınlarımızın bugünden daha güzel olması için el birliğiyle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2022 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni yılın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.

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