Başkan Çınar’dan 15 Temmuz mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yayımladığı mesajda, “ 15 Temmuz Türk Milleti’nin canıyla, kanıyla yazdığı kutlu bir destandır. O gece hainler kaybetti, Milli İrade ve Milletimiz kazandı” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yazılı bir açıklamada bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Yüce Türk milleti ülkesine ve demokrasiye canını siper edip sahip çıkarak darbecilere geçit vermemiştir. O gece millete, demokrasiye ve milli iradeye karşı yapılmak istenen kanlı kalkışma aziz milletimizin sinesine çarparak bertaraf edilmiştir. Türk milleti o kara gecede darbecilere karşı gösterdiği direnişle hainlere boyun eğmeyerek tarihi bir destan yazmış, bu cennet toprakların hâkimi sadece millettir demiştir. Bizler 15 Temmuz’u unutturmayıp, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde o kahramanca karşı koyuşu gelecek nesillere aktarmalıyız. Bizler, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle, bin yıllık şanlı bir tarihin mirasçılarıyız. Vatanımız söz konusuysa, bizler bir millet olmaktan da öte tek vücuduz. Bayrağımıza, milli ve manevi değerlerimize uzanan kirli eller karşısında tüm farklılıklarımıza rağmen tek yumruğuz. Türk milleti tutulan demokrasi nöbetlerinde dünyaya; Türkiye’nin tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olduğunu göstermiştir. Şu bilinmelidir ki; bu ülkenin bayrağı yere düşmeyecek, ezan dinmeyecektir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu cennet vatan için canını feda eden şehitlerimizi şükranla anarken gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.