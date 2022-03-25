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Başkan Çınar, yol açma çalışmalarını inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol incelemesinde yaptığı açıklamada, “ İlçemizin bir çok noktasına geçiş güzergâhında bulunan, konut alanları ve işyerleriyle hareketli bir yapıya sahip Yakınca Mahallemizin yaşam kalitesini ve cazibesini artıran yatırımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

MALATYA 25.03.2022, 12:38
Başkan Çınar, yol açma çalışmalarını inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol incelemesinde yaptığı açıklamada, “ İlçemizin bir çok noktasına geçiş güzergâhında bulunan, konut alanları ve işyerleriyle hareketli bir yapıya sahip Yakınca Mahallemizin yaşam kalitesini ve cazibesini artıran yatırımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan Beylerderesi Şehir Parkı, Yeşilyurt 1.Millet Bahçesi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, spor sahaları, yeni yollar, kaldırım düzenlemeleri, aydınlatmalar ve park alanlarıyla büyük bir dönüşüm içerisinde olan Yakınca Mahallesi’nin ulaşım ağı yeni yatırımlarla güçlendiriliyor.

Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarının cazibesini ve yaşam kalitesini artıran projelere ağırlık veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç ile birlikte Yakınca Mahallesinde gerçekleşen yol açma ve genişletme çalışmalarını inceledi.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarıyla Yakınca Mahallesinin güzel ve modern bir kimliğe ulaştığını ifade eden Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, bölgenin ihtiyaç duyduğu yatırımların hizmete sunulmasından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt’un bütün bölgelerindeki dönüşüm ve değişim yatırımlarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘sürekli gelişim, sürekli dönüşüm, sürekli yenilik’ anlayışı doğrultusunda yürüttükleri dev yatırımlarla bütün cadde, sokak ve mahallelerin sosyal yaşam kalitesini artırdıklarını ifade etti.

Yeşilyurt Belediyesinin 2022 yılı Yatırım Programında yer alan tüm hizmetleri planlı ve sistemli bir şekilde yürüttüğünü anlatan Başkan Çınar, “ Belediye olarak 82 mahallemizin tamamının aynı düzeyde gelişip ve güzelleşmesine büyük bir ehemmiyet gösteriyoruz. Merkez- kırsal ayrımı yapmadan bütün yaşam alanlarımızın güçlü, modern ve kalıcı yatırımlarla daha güzel bir kimliğe kavuşması temel önceliğimizdir. Bahar ayının girmesiyle birlikte 2022 Yılı Yatırım Programına aldığımız hizmetleri teker teker vatandaşlarımızla buluşturmak için yapılan planlamaları hayata geçiriyoruz. Ekiplerimizin incelemeleri neticesinde mevcut yollarımızın düzenlenmesi, iyileştirilmesi, ihtiyaç duyulan yolların açılması, kazı, dolgu ve alt yapı malzemelerinin serilmesi gibi çalışmalarımız hız vermiş durumdayız. Nüfus bakımından ilçemizin en büyük mahallelerinden olup, son dönemlerdeki konutlaşma alanları ve işyerlerinin açılmasıyla hareketli bir yapıya sahip Yakınca Mahallemizin ulaşım ağını daha konforlu ve akıcı hale dönüştürmek, bağlantı yollarını açmak için ekiplerimiz çok yoğun çalışıyor. Ekiplerimiz bir yandan oldukça sert geçen kış döneminden sonra yollarımızdaki sorunları giderirken diğer taraftan yeni açılacak yollar için alt yapı çalışmaları yapıyorlar. Asfalt sezonuna kadar tüm planlamalarımızı ve saha çalışmalarını yaparak yollarımızı fınısherli tam kaplamalı sıcak asfalt ve sathi kaplamaya hazır hale dönüştüreceğiz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, ilçemizdeki nüfus artışına paralel olarak artan yol hizmetlerini yürüterek, vatandaşlarımızın huzurlu, sağlıklı ve güvenli yollarda yolculuk yapması için ilçemizin dört bir tarafında çalışıyor. 2022 yılında ilçemizin muhtelif bölgelerinde yeni yollar açacağız, planlamaya alınan imar yollarımızı açıp güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Soğuk-sıcak demeden 7/24 sahada görev yapan bütün personellerimizin ellerine emeklerine sağlık. Daha güzel, daha modern ve yaşam standardı yükselen bir Yeşilyurt için durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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