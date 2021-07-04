Başkan Çınar, Yeşilyurt’un yöresel el dokuması ehramı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tanıttı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ‘Türkiye Dokuma Atlası’ projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde açılan ‘Dokuma Atlası’ sergisinde, Yeşilyurt’un yöresel dokumalarından Ehram’ı gelen davetlilere tanıttı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar ile birlikte Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ‘Türkiye Dokuma Atlası’ projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda açılan ‘ Dokuma Atlası’ sergisine katıldı.

Köklü bir tarihe sahip Yeşilyurt’un kültürel zenginliklerinin tanıtılmasını sağlayacak önemli yatırımları ve restorasyon projelerini Yeşilyurt’a kazandırılmasında öncülük eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen dokuma ürünlerinin anlatıldığı ve tanıtıldığı sergide, tekstil alanında ülke çapında bilinen Çırmıhtı bölgesine özgü dokumalardan olan ehramı özel bir bölümde tanıttı.

Gelen davetlilere eşi Semra Çınar ile birlikte Malatya ve Yeşilyurt’un derin tarihi, kültürel zenginlikleri ve tarihsel geçmişini anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çırmıhtı bölgesinde bir dönemler evlerin altında bulunan dokuma tezgâhlarında dokunan ve kareli çarşaf olarak bilinen ehramın tarihsel serüvenini ve yansıttığı kültürel değerleri davetlilere tüm boyutlarıyla anlattı.

‘Türkiye Dokuma Atlası’ projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde açılan ‘Dokuma Atlası’ sergisinin açılmasını sağlayan Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan’a teşekkürlerini sunan Çınar, sergi sayesinde Yeşilyurt’un kültürel zenginliklerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde anlatma fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Ehramın Yeşilyurt’un kültürel zenginliklerinin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Çınar, “Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen ‘Türkiye Dokuma Atlası’ projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda açılan ‘ Dokuma Atlası’ sergisine eşim Semra Çınar ile birlikte katıldık. Ülkemizin farklı bölgelerinden katılım gösteren yerel yönetimler ve kurumların açtıkları stantlar içerisinde Yeşilyurt’umuzun tarihi bölgelerinden olan Çırmıhtı ile özdeşlemiş, bir zamanlar evlerimizin altındaki dokuma tezgahlarında üretilen, halk arasında ehram olarak bilinen kareli çarşafımızı burada tanıtıyoruz. Bilindiği üzere tekstil ve dokumacılığın merkezi olan Çırmıktı bölgemizde bu kadim meslekleri, kıyafetleri ve dokuma ürünlerini yaşatmak, tanıtmak ve geleceğe taşımak için Mahmut Çalık-Ahmet Çalık Tekstil Müzemizi hizmete sunduk. Bölgemize özgü bin 600’e yakın nostaljik eşyayı bir araya getirip, bölgemizdeki dokumacılığın tüm serüvenlerini ziyaretçilerimizin beğenisine sunarak tarihi varlıklarımıza verdiğimiz önemi gözler önüne serdik. Geleneksel kültürümüzde var olan kumaşları, dokuma ürünlerini ve tezgahlarımızı müzemizde tanıtıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde açılan sergide ise kumaşın ve dokumacılığın milattan önce günümüze kadar uzanan tarihsel serüvenini anlatan çok güzel bir atlas oluşturulduğunu gördük. Bizlerde kendi kültürümüzün yaşaması ve kaybolmaması için muhteşem bir görsel atmosferde oluşturulan bu sergide bölgemize özgü özel bir kumaş olan ehram ile yerimizi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür sergiler, tanıtım gösterileri, ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda yerimizi alıp, Malatya ve Yeşilyurt’un köklü tarihindeki tüm güzellikleri daha geniş kesimlere ulaştıracağız. İlçemizin önemli simgelerinden olan bu ürünümüzü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tanıtma fırsatı yakalamak bizim için büyük bir onur ve gururdur. Böylesine güzel bir fırsatı bizlere tanıyan Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi başta olmak üzere katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum “ dedi.

‘Dokuma Atlası’ sergisinde yerini alan ehramın tarihsel süreciyle ilgili bilgiler paylaşan Çınar, “Mahmut Çalık-Ahmet Çalık Tekstil Müzemizde özel bir bölümde tanıttığımız ehram, Malatyalı kadınlar tarafından yakın zamana kadar dışarıya çıkılırken giyilen bir dış giysi olarak kullanılmıştır. Yakın komşu ziyaretine giderken hemen üzerine alıp çıkmak için kolaylık sağlayan bu çarşaflar bir zamanlar çok yaygın olarak kullanılırdı. Malatya’ya özgü bir tesettür biçimi olarak öne çıkan kareli çarşafa halk arasında ‘alaca çarşaf’, ‘ehram’, ‘mahrama’ ve ‘satranç’ gibi isimler verilmiştir. Kültürel hayatımızın önemli parçalarından olan bu ürün, eskiden büyükannelerimiz bir tesettür ve takva olarak görürler ve asla bu giyim tarzlarından taviz vermezlerdi. Bir dış giysi olarak kullanımı günümüzde parmakla sayılacak kadar azalmış bulunan kareli çarşaf, Belediyemiz tarafından kurulan merkezlerde üretilmeye devam etmekte, sofra bezi, masa örtüsü olarak veya başka amaçlarla kullanılmaktadır “ diye konuştu.

Çınar ile eşi Semra Çınar, sergi kapsamında farklı yörelere ait kumaşlar, dokuma ürünleri ve hazırlanan kıyafetleri yakından incelerken, Anadolu kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınmasını sağlayacak önemli bir sergide yer almaktan büyük bir onur duyduklarını ifade ettiler.