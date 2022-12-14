Başkan Çınar, Yerli Malı Haftası etkinliğine katıldı

12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ve ‘Yerli Malı Haftası’ olarak bilinen ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ dolayısıyla Yeşilyurt Belediyesine ait Topsöğüt Yeşilkonak’ta faaliyetlerine devam eden Erdem Okulu’nda renkli ve eğlenceli bir etkinlik düzenlendi. 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik açılan Erdem Okulundaki faaliyetlere katılan miniklere yerli ve milli ürünlerin önemini anlatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte yerli ürünlerden oluşan yemekler, tatlılar ve meyveler sergilendi. Eğitimin eğlence ile birleştiği etkinlikte 4 ile 6 yaş grubu minikler, giydikleri meyve kostümleriyle özenle hazırladıkları panonun önünde poz vermeyi de ihmal etmezken, tutumlu olmayı anlatan şiirler ve yazılar okuyarak farkındalık oluşturdular.

Çocukları bu özel günde yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocukların bilinçli ve duyarlı bir tüketim hayatına sahip olması için bu tür eğitim faaliyetlerinin büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Özel meyve kostümleriyle etkinliğe katılan çocuklarla tek tek sohbet edip, yerli ve milli ürünlerin tüketilmesi noktasında gösterdikleri hassasiyetten dolayı tebrik eden Çınar yerli ve milli ürünlerin tüketilmesi, tutumlu ve tasarruf etmeyi alışkanlık haline getiren bilinçli bir nesil inşa etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Çınar konuşmasında bilinçli tüketim alışkanlığının erken yaşlarda öğrenilmesi gereken bir davranış şekli olduğundan bahsederken, yerli ve milli kaynaklarla üretim yapmaya ve bu ürünleri tüketmeye yönelimin önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Yerli ve milli ürünlerin tüketilmesinin ülke ekonomisinin kalkınması noktasında atılan adımlara ciddi bir destek olacağını hatırlatan Çınar, “Yerli ürünlerin kullanılmasını teşvik etmek, tutumlu ve tasarruflu bir yaşam tarzının benimsenme ve bilinçli tüketicilik noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla ülkemizde her yıl 12 ile 18 Aralık günleri arasında kutlanan ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ etkinliklerine bizlerde Topsöğüt Yeşilkonak’ta faaliyetlerine devam eden Erdem Okulu’nda düzenlediğimiz programla destek olmaya çalıştık. Yerli ve milli ürünlerin tüketilmesini sürdürülebilir hale getirmek; erken yaşlarda öğrenilmesi gereken bir davranış şeklidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta çocuklarımızın hayatın her alanında bilgili ve bilinçli olması içinde bu tür dikkat çekici ve farkındalık oluşturan eğitim faaliyetlerimize bir yenisini daha ekledik. 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklarımıza dini, ahlaki ve sosyal eğitimlerin verildiği Erdem Okulumuzdaki faaliyetlere katılan miniklerimizde bu etkinlikler sayesinde yerli ürünlerin ne kadar önemli olduğunu, tutumlu olmanın hayatımıza katacağı güzellikleri bire bir yaşayarak öğrenmiş oldular. ‘Ağaç Yaşken Eğilir’ anlayışıyla hareket ederek gelecek neslimizin çocukluktan itibaren bilinçli bir tüketim hayatına sahip olmasını hedefliyoruz. Eğitmenlerimiz tarafından çocuklarımıza yerli malının değerini, kendi mallarımızın ne kadar kıymetli olduğunu, bunun tüketim koşulları detaylıca anlatıldı. Çocuklarımızın yerli malının ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu öğrenmesi için bu tür etkinlikler çok önemlidir. Bununla birlikte tüketim ürünlerini yerli üreticiden seçmek, ihtiyaç fazlasından kaçınmak ve ihtiyaç fazlasını değerlendirmek, tutumlu olmak ve fazlayı tasarruf etmek, birey özelinde ve toplum genelinde kalkınmanın en önemli adımlarını oluşturmaktadır. Türk mallarının kullanılması, milli ekonominin gelişimi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Çocuklarımızın da bu bilince sahip olması bizim en büyük arzumuzdur. Nitekim bunu da düzenlediğimiz eğlenceli etkinliklerle gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız bir yandan eğlenirken diğer taraftan da öğreniyorlar. Ülkemizin bereketli topraklarında yetişen ürünler başta olmak üzere yerli üretimin tercih edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanması, tüketimlerimizde tasarrufun elden bırakılmaması gerekliliğine bir kez daha vurgu yaparak, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftasını kutluyorum” diye konuştu.