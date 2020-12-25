banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame!
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame!
Sağlıkçı üniformalarıyla geldikleri nikah salonunda evlendiler
Sağlıkçı üniformalarıyla geldikleri nikah salonunda evlendiler
Sınavlar yapılmıyor, peki karne notu nasıl verilecek?
Sınavlar yapılmıyor, peki karne notu nasıl verilecek?
2020’de en çok dinlenenler listesi açıklandı
2020’de en çok dinlenenler listesi açıklandı

Başkan Çınar, temizlik ve yol yenileme hizmetlerini inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde devam eden hijyen ve dezenfektan çalışmalarının yanı sıra araç ve yaya trafiğini daha akıcı hale getirmek adına gerçekleşen yol yenileme hizmetlerini yerinde inceledi.

MALATYA 25.12.2020, 14:28
2
Başkan Çınar, temizlik ve yol yenileme hizmetlerini inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde devam eden hijyen ve dezenfektan çalışmalarının yanı sıra araç ve yaya trafiğini daha akıcı hale getirmek adına gerçekleşen yol yenileme hizmetlerini yerinde inceledi.

Mahallede gerçekleşen hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, "Yeşiltepe’mizin en büyük mahallelerinden olan Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde, Yeşilyurt Belediyemizin Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, temizlik ve yol yenileme hizmetlerini sürdürüyorlar. Belediye Başkanımızın mahallemize verdiği büyük önemden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan konutlarımızın yanı sıra yakın zamanda hizmete girecek olan Semt Pazarımızla burası cazibe merkezi haline dönüştü" diye konuştu. Yeşilyurt’ta ki hizmetlere hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, pandemi ile etkin ve kararlı bir şekilde mücadele etmek adına Yeşilyurt’un her noktasında temizlik faaliyetlerini artırdıklarını ifade ederken, Yeşiltepe bölgesinde hayata geçirdikleri yatırımlarla bölgenin yaşam seviyesini artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde ekiplerin büyük bir özveriyle dönüşüm hizmetlerini gerçeğe dönüştürdüğünü belirten Başkan Çınar, "Temizlik İşler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bir yandan temizlik diğer taraftan da ulaşım ağının daha konforlu hale gelmesi adına yol yenileme ve sıcak asfalt serimlerini sürdürüyorlar. İlçemizin her noktasında olduğu gibi bu bölgemizde de ‘Çevre Dostu Belediyecilik’ anlayışından yola çıkarak toplum ve insan sağlığını koruyacak her türlü önlemi almaktayız. Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, çevre sağlığının korunmasına yönelik kaldırımları ve yolları baştan aşağıya temizleyip dezenfektan ederken, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarımızda alt yapı çalışmaları tamamlanıp kazı işlemleri sona eren eski Afet Evleri bölgemizde ki yollarımızı tam kaplamalı sıcak asfalt ile modernize ediyorlar. Hoca Ahmet Yesevi mahallemiz son dönemlerdeki gerek kentsel dönüşüm projelerimiz gerekse de diğer yatırımlarımızla hızla gelişmektedir.386 daire ve 6 dükkandan oluşan Kentsel Dönüşüm konutlarımız ve yapımı devam eden Semt Pazarımızla burada yeni bir yaşam alanı kurmaktayız. Bütün yatırımlarımızı bir bütün halinde sürdürüp, ihtiyaç duyulan hizmetleri de teker teker gerçeğe dönüştürmekteyiz. Hem yağışlar hem de aşırı kullanımdan dolayı yıpranan yollarımızın standardını kaliteli ve güzel yatırımlarla artırmak adına elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu çalışmalarımızın başarıyla gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen Mahalle Muhtarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele vererek tüm yaşam alanlarımızda olduğu gibi burada da geleceğe yönelik güzel eserler kazandırıyoruz. Yeşilyurt’umuzun bütün yaşam alanlarının aynı düzeyde gelişmesi ve değişmesi adına muhtarlarımız ve hemşerilerimizle birlikte birlik ve beraberlik ruhuyla çalışıyoruz. 2021 yılında da çalışmalarımızı artırarak daha güzel, daha kalıcı ve daha nitelikli yatırımlarımızı Yeşilyurt’lularla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 14 27
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 14 20
10. Konyaspor 13 18
11. Göztepe 14 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 15 17
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12