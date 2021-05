Başkan Çınar, temizlik çalışmalarını inceledi

Seyran Mahallesi’nde gerçekleşen yol yıkama, kaldırım temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Temiz Yurt Yeşilyurt" sloganıyla başlattığımız temizlik seferberliğimiz kapsamında ilçemizin bütün sokaklarını, kaldırımlarını ve yollarını temizleyerek vatandaşlarımızın düzenli ve sağlıklı alanlarda yaşamasına öncülük ediyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayıp, kaldırımları baştan sona temizleyerek Yeşilyurt’un "temiz ve örnek ilçe" hüviyetinin korunmasına yönelik çalışmalara ağırlık veriyor. İlçe genelinde gerçekleşen temizlik çalışmalarını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte Seyran Mahallesine giderek devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden Seyran Mahallesi Muhtarı Zihni Dönmez, "Mahallemizde gerçekleşen temizlik çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız başta olmak üzere Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık. İlçemizin her köşesinde bu tür hizmetlerde bulunan Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimiz mahallemizi tertemiz yaptılar, bizler ve vatandaşlarımız memnunuz” şeklinde konuştu. Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz ise “ Yeşilyurt Belediyesi temizlik hizmetlerinde başarılı hizmetlerine bugün bir yenisini daha ekledi. Seyran mahallemizdeki çalışmaları bizlerde yerinde takip ettik. Yeşilyurt Belediyemiz her hafta bir mahallede sokakları ve kaldırımları yıkayıp temizliyor. Temiz bir kent ve temiz bir ilçe hedefi doğrultusunda yürütülen bu hizmetlerden bizlerde gurur duyuyoruz. Bölgemizde gerçekleşen bütün hizmetler adına Başkanımıza ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. "Temiz Yurt Yeşilyurt" sloganı altında gerçekleşen çalışmalar neticesinde Yeşilyurt’un her noktasını temiz ve düzenli hale getirdiklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, temizlik hizmetlerinde yakaladıkları başarı grafiğini her geçen gün daha iyi bir noktaya taşıdıklarını söyledi. Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki bütün sokak, kaldırım ve yolları yıkayarak vatandaşların sağlıklı bir hayat yaşamasına katkı sunduğunu ifade eden Çınar, “Belediye çalışmalarımızın olmazsa olmazlarından biri çevre temizliğidir. Tertemiz bir Yeşilyurt için gece gündüz demeden,7 gün 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemiz genelinde ki bütün sokak, cadde ve kaldırımları belirli bir program dahilinde temizleyerek, ilçemizin temiz ve düzenli görüntüsünün muhafaza edilmesini sağlıyor. Vatandaşlarımızın temizlik konusunda mağduriyet çekmemeleri için ekiplerimiz yoğun bir mesai yapıyor. Yeşiltepe bölgemizde ki Seyran mahallesinde yol yenileme hizmetlerimiz neticesinde araç ve yaya trafiğine kazandırdığımız sokağımızda ekiplerimiz detaylı bir temizlik yapıyorlar. Kentimizde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sinek ve haşerelere karşı topyekün bir mücadele verip, vatandaşlarımızı her türlü hastalıktan uzak tutmaya çalışıyoruz. Yeşilyurt’umuzun her bir noktası ne kadar temiz, düzenli ve sağlıklı olursa, vatandaşlarımız sağlıklı alanlarda yaşarsa yaşam kalitesi de o denli artar. Belediye olarak temizlik hizmetlerinde önemli bir mesafe kat ettik. Güçlü bir alt yapıya ve çalışkan personellere sahip Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, halkımızın da takdirini toplayan çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hemşerilerimizin konforlu, temiz ve güzel alanlarda hayatını sürdürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşilyurt’umuzun temiz ve düzenli imajı koruyup muhafaza etmek adına ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Halkımızın sağlığını her şeyin üzerinde görüyoruz” şeklinde konuştu.