Başkan Çınar, temizlik çalışmalarını inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkan Mehmet Çınar, bütün yaşam alanlarındaki hizmetleri gerçekleştirdiği ziyaretlerle yakından takip ediyor. Çınar, esnafların ve vatandaşların taleplerini yerinde öğrenirken, Cemal Gürsel Mahallesi’nde gerçekleşen temizlik çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, periyodik olarak sürdürdüğü çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışması yaparken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Temiz Yurt Yeşilyurt Yurt sloganıyla ilçe genelinde devam eden temizlik seferberliğimizin boyutunu her geçen gün genişletirken, parklarımız, caddelerimiz, sokaklarımız ve kaldırımlarımızın her gün temiz ve düzenli olması için 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.

Cemal Gürsel Mahallesi’ne yapılan yatırımlardan dolayı teşekkürlerini sunan Cemal Gürsel Mahallesi Muhtarı Ali Doğan, “Mahallemiz Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın görev döneminde önemli hizmetlere kavuşmuştur. Bugün de temizlik ekiplerimiz cadde ve sokaklarımızı tertemiz bir görüntüye kavuşturuyorlar. Yapılan hizmetlerden dolayı şahsım ve mahalle sakinleri adına Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarının temiz ve düzenli olması için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzun 82 mahallesinin tamamında temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, belirlenen program dahilinde bütün caddelerimizi, sokaklarımızı, parklarımızı ve kaldırımlarımızı köşe bucak temizliyorlar. Ekiplerimiz özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için ilçemizin her noktasında çöpleri topluyorlar, kaldırımları ve sokakları süpürüyorlar, çöp konteynırlarını dezenfekte ediyorlar. Bizler de çalışmaları sık sık yerinde takip ederek vatandaşlarımızın taleplerine göre çalışma alanlarımızı genişletiyoruz. Cemal Gürsel Mahallemizin bütün sokaklarında gerçekleşen temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yerinde takip ettik. Bu güzel mahallemizin imarla ilgili sıkıntılarını yakından takip edip, gerek imar gerekse de şuyulandırma gibi sorunların çözüme kavuşması içinde elimizden geleni yapıyoruz. Mahallemiz, imarla ilgili sürecin tamamlanmasıyla birlikte hızla gelişip, düzenli bir yapılaşmaya da kavuşacaktır. İmarla ilgili sürecin tamamlanmasıyla ilgili büyük gayret sarf eden ve desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm yaşam alanlarımızın temiz, düzenli ve kaliteli bir seviyeye ulaşması için mücadele ediyoruz. Caddelerimizin, parklarımızın ve kaldırımlarımızın her gün temiz, her gün düzenli, her gün ferah olması için görev başındayız, ekiplerimiz de gece gündüz demeden sahada büyük bir özveriyle çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar. Ekiplerimiz her gün bir mahalleye giderek komple temizlik yaparak vatandaşlarımızın kaliteli alanlarda yaşaması için çalışıyorlar. Tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bölgelerimizin tüm ihtiyaçlarını koordineli ve planlı çalışmalarla yerine getirmeye devam ediyoruz. Yeşilyurt’umuzun marka değerine yakışan hizmetlerimizin sayısını hızla artırıp, daha güzel ve daha temiz bir Yeşilyurt için durmadan, dinlenmeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımızın sorunsuz bir şekilde ilerlemesinde katkılarını esirgemeyen ve ekiplerimize yardımcı olan muhtarlarımıza, esnaflarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cemal Gürsel Mahallesi sakinleri de temizlik çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.