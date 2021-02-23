banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma
HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma
Elektrikli araçlar tüketici araştırma sonuçları yayınlandı!
Elektrikli araçlar tüketici araştırma sonuçları yayınlandı!
Moody’s İslami finansı işaret etti!
Moody’s İslami finansı işaret etti!
Korsan emlakçılar yandı
Korsan emlakçılar yandı
banner448

Başkan Çınar, tekstil kursunu ziyaret etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kadınların ülke ekonomisine daha fazla katkı vermelerinin önünü açmak için Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezinde 15 kursiyerin tekstil kursuna katılmasından dolayı düzenlenen iş başı eğitim programına katıldı.

MALATYA 23.02.2021, 17:42
1
Başkan Çınar, tekstil kursunu ziyaret etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kadınların ülke ekonomisine daha fazla katkı vermelerinin önünü açmak için Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezinde 15 kursiyerin tekstil kursuna katılmasından dolayı düzenlenen iş başı eğitim programına katıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezindeki tekstil kursuna 15 kursiyerin katılmasından dolayı düzenlenen eğitim programına katıldı. Çınar, programda yaptığı açıklamada, “Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezinde, Malatya Aile Eğitim Derneği ve İŞ-KUR ile işbirliği halinde başlattığımız tekstil kursuna kadınlarımızın gösterdiği yoğun ilginin ülkemizin ve kentimizin ekonomik hayatına önemli katkısı olacaktır” dedi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Covid-19 Salgınının Ekonomik Etkisini Azaltmak İçin Kadın İş Eğitim Merkezi’ projesi kapsamında, Malatya Aile Eğitim Derneği ve İŞ-KUR ile işbirliği halinde başlatılan meslek edindirme kursuna gösterilen ilginin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tekstil kursunun kadınların hem ev bütçelerine hem de ülke ekonomisine olan katkılarını artırmak adına önemli bir misyon üstleneceğini söyledi.

"Sertifikalarını alacak olan kursiyerler istihdam edilecek"

Üç aylık eğitim sürecin ardından sertifikalarını alacak olan kursiyerlerin organize sanayi bölgelerindeki iş yerlerinde istihdam edileceğini belirten Çınar, “İŞ-KUR ve Malatya Aile Eğitim Derneği ile yaptığımız protokolün ardından Halk Eğitim Merkezimizin de destekleriyle Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezinde açtığımız tekstil kursumuza ilk etapta katılan 15 kursiyerimize yönelik eğitimlere bugün itibariyle başlıyoruz. Üç aylık eğitim sürecinden sonra sertifikalarını takdim edeceğimiz kursiyerlerimizin organize sanayi bölgelerindeki farklı iş alanlarında istihdam edilmelerini sağlayacağız. Bayanlarımız burada görecekleri eğitimler sayesinde tekstil alanında kendilerini geliştirip bir yandan ev bütçelerine katkı sunarken diğer taraftan da milli ekonomiye destek vermiş olacaklar. Yeşilyurt Belediyesi olarak bayanlarımızın sosyal, kültürel, eğitim ve sanatsal yönlerini güçlendirmelerine destek olabilmek adına hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimize bir yenisini daha eklemenin sevinci içerisindeyiz. Bizler kadınlarımızın var olan yeteneklerini ön plana çıkartıp, onların üretim ekonomisine olan katkılarını artırmaktayız. Kadınlarımız çalışkandır, özverilidir ve fedakardır. İşte bu gerçekten yola çıkarak, yaptıkları tüm işlerin hakkını sonuna kadar verip, titiz, özverili ve gayretli çalışmalarıyla hayatımızın en güzel rengi olan bayan kardeşlerimizin ticari hayatta ki üretkenliklerini bu tür kurslar ve projelerle artırmış oluyoruz. Biçki, dikiş ve nakışın yanı sıra kalıp kesme gibi tekstil fabrikalarımızın ihtiyaç duyduğu kalifiye personellerimizin yetişmesi için burada üç aylık bir eğitim programı gerçekleşecek. Kursiyerlerimiz bir yandan meslek sahibi olurken diğer taraftan da fabrikalarda kullanılan makinelerin çalışma sistemini teorik ve pratik eğitimlerle öğrenme fırsatına ulaşacaklar. Toplumda çok güzel bir farkındalık oluşturan bu kursumuzun Kiltepe gibi bizim farklı yatırımlarımızla daha güzel bir görüntüye kavuşacak olan bölgemizde hizmete sunmaktan ayrıca mutluyuz. Tekstil kursumuzun açılmasında desteklerini esirgemeyip buranın hareketli bir yapıya bürünmesinde katkıları olan Malatya Aile Eğitim Derneğimize, İŞ-KUR’a, Halk Eğitim Merkezimize ve kursa makine bağışında bulunan fabrika sahiplerine ise gösterdikleri bu duyarlılıktan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize de güzel bir eğitim dönemi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kiltepe ve çevre mahallelerin sosyal ve kültürel yaşantısını hareketlendirmek için yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Çınar, Kiltepe Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi gibi dev bir yatırımı bölgeye kazandıracaklarının müjdesini verdi. Yeşiltepe’nin farklı bölgelerine kazandırdıkları yatırımların sayısını artıracaklarını ifade eden Başkan Çınar, “Bugün itibariyle başlayan tekstil kursumuzun Kiltepe ve çevre mahallelerimizin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına farkındalık kazandıran Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezimiz de düzenlememiz bu merkezimizin bölge için ne kadar önemli hizmetler üreteceğini ön plana çıkarmıştır. Kiltepe ve çevre mahallelerimizde yaşayan kıymetli hemşerilerimizin beğendiği ve sahiplendiği Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezimizi böylelikle daha aktif hale getirmiş oluyoruz. Erdem Okulumuz, öğrencilerimize yönelik ek ders ortamları ve farklı alanlarda ki meslek edindirme kurs merkezlerimize hemşerilerimizin gösterdiği yoğun ilgi bizi farklı yatırımlar yapmaya teşvik etmiştir. Her bölgemizin mutlu, her bölgemizin huzurlu, her bölgemizin yaşam standardını aynı seviyede gelişmesine verdiğimiz önemle de hemşerilerimizin yüreklerine ve hayatlarına güzel dokunuşlar yaparak farklılığımızı hissettiriyoruz. Buradan şunun da müjdesini vereyim. Bu bölgemize Kiltepe Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi gibi dev bir yatırımı kazandırmak için çalışmalarımıza hız verdik. Bu dev yatırım sayesinde bu bölgemiz daha fazla tercih edilecektir. Projelerimize ve hizmetlerimize destek veren mahalle muhtarımız ile mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bu tür güzel mekanların sayısını artırmada hepimize güç ve kuvvet versin” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 24 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19