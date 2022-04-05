banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
TFF seçim tarihini açıkladı
TFF seçim tarihini açıkladı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Fransa'dan Türkiye kararı!
Fransa'dan Türkiye kararı!
Akaryakıt zamları yolları boşalttı
Akaryakıt zamları yolları boşalttı

Başkan Çınar, Tecde sakinleriyle buluştu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ramazan Ayı boyunca teravih namazı sonrasında mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle bir araya geleceğimiz Mahalle Meclisleri toplantımızın ilkini Tecde Mahallemizde düzenledik. Gösterdikleri ilgi ve samimiyetten dolayı Tecde’li hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MALATYA 05.04.2022, 13:48
Başkan Çınar, Tecde sakinleriyle buluştu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ramazan Ayı boyunca teravih namazı sonrasında mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle bir araya geleceğimiz Mahalle Meclisleri toplantımızın ilkini Tecde Mahallemizde düzenledik. Gösterdikleri ilgi ve samimiyetten dolayı Tecde’li hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatleri arasında yerini alan ‘Mahalle Meclisleri’ Projesi, Ramazan Ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlenecek.

Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve isteklerini dinlemek için Yeşilyurt Kent Konseyi ile işbirliği halinde Ramazan Ayı boyunca iftar sonrasında düzenlenecek olan ‘Mahalle Meclisleri’ toplantılarının ilki Tecde Mahallesinde gerçekleşti. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteriyle birlikte Tecde Mahallesini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iftarını burada bir ailenin evinde açtıktan sonra 2016 yılında Elazığ Emniyet Müdürlüğüne yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Polis Memuru Yusuf Kenan Mutlu’nun ailesini ziyaret edip, başsağlığı dileklerini iletti.

Mahalle esnaflarını ziyaret ederek ‘hayırlı işler bereketli kazançlar’ dileklerini paylaşarak hem esnafların hem de vatandaşların Ramazan Ayını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Binasında gerçekleşen istişare toplantısında, Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eserçelik, mahalle esnafları ve mahalle sakinleriyle istişarede bulundu.

Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin üst seviyede olduğu Ramazan Ayının manevi iklimini hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, “ Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başladığı Rahmet Ayı olan Ramazan Ayının tüm güzelliğinin insanları kuşattığı çok özel bir zaman diliminden geçiyoruz. Bu güzel günlere bizlere kavuşturan Rabbime ne kadar hamt etsek azdır. ‘Mahalle Meclisleri’ toplantıları çerçevesinde bütün gününü mahallemize ayıran Yeşilyurt Belediye Başkanımızla birlikte öncelikle mahalledeki yatırım alanlarını inceledik ardından bir ailemize misafir olup iftarımızı yaptık, teravih namazından sonra şehit ailemizi ziyaret ettik ve akabinde mahalle sakinlerimizin, gönül dostlarımızın katılımıyla her açıdan verimli ve faydalı bir istişare toplantısı yaptık. Sayın Belediye Başkanımıza hem mahallemize yaptığı hizmetler hem de bugün ki istişare toplantısından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eserçelik de, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söylerken, istişare toplantısının mahalleye yapılacak yeni yatırımlara ışık tutacağını dile getirdi.

Yeşilyurt’u birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yönettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Tecde Mahallesinde gördükleri sevgi, samimiyet ve ilginin kendilerini millete hizmet yolunda büyük bir moral kazandırdığını söyledi.

Yeşilyurt’u birlik ve beraberlik ruhuyla yönetip, toplumun tüm kesimleriyle kurdukları güçlü diyalog, güçlü iletişim sayesinde geleceğe önemli eserler emanet ettiklerini söyleyen Çınar, “ Yeşilyurt Kent Konseyimizle ortaklaşa başlattığımız ‘Mahalle Meclisleri’ projemiz çerçevesinde Ramazan Ayı boyunca farklı mahallelerimiz de hemşehrilerimizle bir araya gelerek hem istişare edeceğiz hem de Ramazan Ayının manevi iklimini birlikte doyasıya yaşayacağız. Şehrimizin hızla gelişen ve büyüyen mahallerinden Tecde mahallesinde gerçekleştirdiğimiz ilk programımızda bizlere hem evlerinin

hemde gönül dünyalarının kapılarını sonuna kadar açan, samimiyetlerini, dualarını ve desteklerini esirgemeyen bütün Tecde’li büyüklerimize, abilerimize ve kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Günümüzün büyük bir kısmını Tecde’ye ayırdık, sabah yeni parklarımızı ve yol yenileme çalışmalarımızı inceledik akşamda bir ailemizin evine misafir olup iftarımızı yaptık daha sonra şehit ailemizi ziyaret ettik, esnaflarımızla hemşehrilerimizle bir araya geldik, güzel sohbetler yaptık. Bizler her zaman istişareye önem veriyoruz, karşılıklı fikir alış verişleri, düşünce paylaşımları bizim için önemlidir. Çözüm odaklı çalışan, katılımcı belediyeciliği her zaman ön planda tutan bir belediye olarak, muhtarlarımızın, esnaflarımızın ve mahalle sakinlerimizin talep ve isteklerinden aldığım güçle birlikte mahallelerimizin prestij seviyesini artıran yeni yatırımlarımızı teker teker gerçeğe dönüşüyoruz. Her noktasında değişen, her noktasında dönüşüm projelerinin devam ettiği ilçemizin birbirinden değerli eserlere ve modern yatırımlara kavuşmasının temelinde hemşehrilerimizle aramızdaki bu sağlam diyalog, birlik, beraberlik ve kardeşlik vardır. Çünkü bizler hemşehrilerimizin refahı, huzuru ve mutluluğu için 7/24 çalışıyoruz. Emeğimizi, gayretimizi, alın terimizi, mücadelemizi ve sonucunda ortaya çıkan kaliteli yatırımlarımızı hemşehrilerimiz yakından görüyor. Ne söz verdiysek zamanında yerine getiriyoruz. Seçimlerde yapmayı vaat ettiğimiz 45 projemizi hep birlikte el ele vererek tamamladık ve bunun üstüne mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu 32 yeni yatırımı daha ekleyerek toplamda 77 dev yatırımla birlikte Yeşilyurt’umuzun bütün alanlarda kalkınması ve gelişmesi için çaba harcıyoruz” diye konuştu.

Malatya’nın hızla gelişen mahallelerinden Tecde’nin planlı ve sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Çınar, “ Şehrimizde nüfus hızla artan, gerek konut alanları gerekse de yeni açılan işyerleriyle birlikte en gözde bölgelerimizden olan Tecde’mizin daha güzel ve yaşam standardı yüksek bir görüntüye kavuşması için belediye olarak üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. Tecde’nin kimliğine ve sosyal hayatına değer katacak, buranın sağlıklı gelişimine ışık tutacak yatırımlarda bulunuyoruz. Tecde’nin doğru ve planlı gelişimi Yeşilyurt için çok önemlidir, bizlerde yatırımlarımızı bu bakış açısıyla yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Tecde’nin ihtiyaç duyduğu okul, karakol, cami ve park gibi yatırımlarda aralıksız devam ediyor. Belediye olarak gerek kendi yatırımlarımız gerekse de diğer kamu ve kurumların yatırımlarını yakından takip ederek, burada yaşayan hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirilmesi için çok yoğun çalışıyoruz. Hizmetlerimizin gerçeğe dönüşmesinde desteğini esirgemeyen muhtarımıza, esnaflarımıza ve mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
11°
hafif yağmur
Namaz Vakti 05 Nisan 2022
İmsak 05:06
Güneş 06:35
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:39
Yatsı 21:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22