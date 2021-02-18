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Başkan Çınar, sanatçıları doğal ürünler pazarında ağırladı

Çekimleri Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde devam eden ‘Gırift’ dizi ekibini Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarında misafir eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Sinema ve dizi gibi sanatsal yapımlarla Yeşilyurt’umuzun sosyal ve kültürel zenginliklerini daha geniş kesimlere ulaştırmaktayız" diye konuştu.

MALATYA 18.02.2021, 12:29
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Başkan Çınar, sanatçıları doğal ürünler pazarında ağırladı

Çekimleri Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde devam eden ‘Gırift’ dizi ekibini Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarında misafir eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Sinema ve dizi gibi sanatsal yapımlarla Yeşilyurt’umuzun sosyal ve kültürel zenginliklerini daha geniş kesimlere ulaştırmaktayız" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin sosyal ve kültürel hizmetler kapsamında destek verdiği ‘Gırift’ dizisinin ekibi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine içerisinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Emanet Çarşısı, Yöresel Ürünler Pazarı, Yeşilyurt Tv ve Radyo Yeşilyurt’un olduğu Hizmet Binasını gezerek, vatandaşlara ulaştırılan hizmetleri yerinde incelediler. Dizinin yapımcı ve yönetmenliğini üstlenen Malatyalı Haydar Işık’ın yanı sıra Selahattin Taşdöğen, Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz ve Ayşin gibi ünlü sanatçıların katıldığı gezi ve inceleme programında, Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi üyeleri tarafından hazırlanan yöresel yemekler ikram edildi.

Birbirinden lezzetli yemek ve tatlılara hayran kaldıklarını ifade eden ünlü sanatçılar, Yeşilyurt Tv ve Radyo Yeşilyurt’un olduğu stüdyoyu gezerek, yayınlar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediyesinin tanıtım ve medya alanında yaptığı yatırımlar hakkında sanatçılara bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal belediyecilik hizmetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan bölgenin en büyük sosyal yardımlaşma noktası Emanet Çarşısının çalışma sistemi hakkında da detaylı bilgiler aktardı.

Çınar’a hem diziye verdiği destek hem de davetinden dolayı teşekkürlerini sunan Yapımcı ve Yönetmen Haydar Işık, “ Sanatçı arkadaşlarımızla birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarını ziyaret ettik. Hepimiz adına çok güzel bir gezi ve inceleme ziyareti oldu. Yeşilyurt Belediyesi hakikaten takdir edilecek başarılı hizmetlerde bulunuyor. Kültür ve sanatın sahiplenilmesi ve desteklenmesi konusunda katkılarını bizlerden esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile ekiplerine tüm sanatçılar adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

‘Gırift’ dizi ekibini misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Belediyemizin destekleriyle ilçemizin farklı noktalarında ve Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda çekimleri devam eden ‘Gırift’ dizi ekibini, Emanet Çarşımız ve Doğal Ürünler Pazarımızda ağırlamaktan son derece memnun olduğumuzu öncelikle belirtmek isterim. Tarihsel kimliğinin yanı sıra sosyal ve doğal zenginlikleriyle kendisine has güzelliklere sahip Yeşilyurt’umuzun var olan bu güçlü potansiyelini sanatsal ve kültürel yatırımlarla ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Kültürel zenginliklerimizi sanatsal faaliyetlerle harmanlayarak, tanıtım çalışmalarımızı daha güçlü bir zeminde ilerletmeye gayret ediyoruz. Bölgemizde sinema, dizi ve klip gibi yapımlarını çekmek

isteyenlere imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Restorasyon ve dönüşüm projelerimizin yanı sıra kültürel hizmetlere gösterdiğimiz ayrıcalıklar ve destekler neticesinde Yeşilyurt’umuz artık kültürel ve sanatsal yapımlar için tercih edilen bir ilçe hüviyetine ulaşmıştır. Birbirinden değerli sanatçılarımızın rol aldıkları ‘Gırift’ dizisi ile de kentimiz ve ilçemizin tanıtımına destek olmaktayız. Sanatçılarımıza sosyal belediyecilik alanında yaptığımız yatırımların yanı sıra aynı binada faaliyetlerine devam eden Yeşilyurt Tv ve Radyo Yeşilyurt’un yayın anlayışı üzerine bilgiler paylaştık. Sanatçılarımızın da bu anlamda fikir ve önerilerini alma fırsatı yakaladık, istişare ettik. Davetimize icabet eden yönetmenimiz Haydar Işık ile tüm sanatçılarımıza şahsım ve hemşerilerim adına başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

İnceleme gezisine katılan sanatçılarda gösterilen misafirperverlik ve sunulan ikramlardan dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundular.
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