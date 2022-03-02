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Başkan Çınar, muhtarlarla bir araya geldi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yeşilyurt’lu Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme’ Toplantısında 81 Mahalle Muhtarıyla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzu geleceğe taşıyan dev yatırımlarımızı mahalle muhtarlarımızın katkılarıyla gerçeğe dönüştürüyoruz” diye konuştu.

MALATYA 02.03.2022, 09:18
Başkan Çınar, muhtarlarla bir araya geldi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yeşilyurt’lu Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme’ Toplantısında 81 Mahalle Muhtarıyla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzu geleceğe taşıyan dev yatırımlarımızı mahalle muhtarlarımızın katkılarıyla gerçeğe dönüştürüyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci, Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Salman Şahbaz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol-Asfalt Dairesi Şube Müdürü Ahmet Bayhan, Elektrik firmasının İl Müdür Yardımcısı Ahmet Tekin, MOTAŞ Şube Müdürü Vedat Kara, Doğalgaz firmasının Yatırım Şefi Olgu Gür ile 81 mahalle muhtarı katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Başkanlığında dört saate yakın süren toplantıda söz alan Muhtar Dernek Başkanları ve Mahalle Muhtarları, mahallelerindeki yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarken, taleplerini tek tek iletip, çözüm yolları üzerine düşüncelerini paylaştılar.

Mahalle Muhtarlarını millete hizmete yolunda en büyük yol arkadaşları olarak gördüklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, “ Sizin emekleriniz ve gayretleriniz her türlü takdirin üzerindedir. Yeşilyurt eğer güçlü ve modern yatırımlarla kavuştuysa, geleceğe artık daha umutla ve güvenle bakıyorsak, bu başarıda en büyük paylardan bir tanesi sizlerindir” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un planlı ve sağlıklı gelişim sürecinde muhtarların fikir ve tespitlerinin büyük önem taşıdığından bahsedip, yatırımların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla gerçeğe dönüştüğünü hatırlattı.

Mahalle Muhtarlarıyla sık sık bir araya gelerek yatırımlar üzerine faydalı görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Başkan Çınar, “ Muhtarlık İşler Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ‘İstişare ve Değerlendirme’ Toplantısında 81 Mahalle Muhtarımız ve Muhtar Dernek Başkalarımızla bir araya gelmekten kıvanç duymaktayız. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar vatandaşlarımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getirirken, bu süreçte bizleri asla yalnız bırakmayan tüm muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla milletimize en güzel hizmetleri ulaştırmak için hepimiz canla başla çalışıyoruz. Muhtarlarımız kendi mahallelerindeki sorun ve istekleri bizlere ilettiler, bizlerde yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında bilgiler paylaştık. İlçemiz hızla büyüyüp geliştiği için beklentiler ve taleplerde doğal olarak artıyor. Mahallelerdeki sorun ve isteklerden anından haberdar olan mahalle muhtarlarımızın ciddi destekleri neticesinde bugüne kadar iletilen talepleri planlı ve sistemli çalışarak yerine getirmeye özen gösterdik. 2022 yılında da aynı hizmet aşkıyla çalışarak ilçemizin dört bir tarafına kaliteli ve modern hizmetler ulaştırmaya devam edeceğiz. Bizler çözüm odaklı ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışarak iletilen taleplerin yerine getirilmesi konusunda üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

İstişare toplantısından çıkan sonuçlara göre mahalleleri yeni yatırımlarla buluşturmaya devam edeceklerini dile getiren Çınar, ’’Yeşilyurt eğer bugün bölgesinde takip edilen, örnek ve marka bir ilçe hüviyetine ulaştıysa, yakaladığımız başarı sürecinde bu tür istişare toplantılarımızın çok büyük katkısı vardır. Bugünde her yönüyle faydalı, verimli ve yeni hizmetlerin ortaya çıkmasını sağlayacak güzel bir toplantı yaptık. Büyükşehir Belediyemiz Yol-Asfalt Dairesinden, MOTAŞ’tan, MASKİ’den, Fırat Aksa İl Müdürlüğümüzden ve AKSA Doğalgaz’dan gelen yetkili isimlerinde katılımıyla iletilen talepler ve çözüm yolları üzerine güzel bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Muhtarlarımız farklı konu başlıklarındaki taleplerini anlattılar, bizlerde kurum idarecilerimizle birlikte çözüm yollarını tüm boyutlarıyla ele aldık. Bugün ki toplantıdan çıkan sonuçlara göre mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hep birlikte koordine edeceğiz, diğer kurumlarımızla ilgili talepleri takip ederek çözüme kavuşması noktasında gereken desteği vereceğiz. Muhtarlarımızla el ele kol kola vererek güzel ilçemizi her alanda daha fazla geliştirmek için dün olduğu gibi bundan sonrada çalışmaya devam ediyoruz.2022 yılında ki yeni yatırımlarımızla Yeşilyurt’umuzun gerek fiziksel gerekse de sosyal, kültürel, sanatsal ve çevresel dönüşümünü sürdüreceğiz. Belediye olarak sürekli gelişim, sürekli yenilik, sürekli dönüşüm mantığından ödün vermeden her alanda çalışan, her alanda hizmet üreten bir hizmet felsefesine sahibiz. Bugüne kadar da bu anlayıştan ödün vermeden her mahallerimizin prestijini artıran yatırımlarda bulunduk. Kentsel dönüşümden ulaşım ağımızın yenilenmesine, gastronomiden sosyal, kültürel ve sportif yatırımlara, çocuklara, gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara kadar toplumun tüm kesimlerinin ferah, huzur ve sağlık içerisinde yaşamasını sağlayacak hizmetleri layıkıyla yerine getirirken, bu hizmetleri hep birlikte çalışarak gerçeğe dönüştürdük. Ancak gidecek çok yolumuz, alacak çok fazla mesafemiz var. Durmak asla yok hep çalışıyoruz, hep üretiyoruz. 81 mahallemizin tamamında Yeşilyurt Belediyesinin bir yatırımını görebilirsiniz, buna muhtarlarımız şahittir. Dinamik, güçlü ve çalışkan bir ekiple tüm hizmetlerimizi koordine ediyoruz, bugüne kadar örnek alınan ve ödüllü çok sayıda yatırımın altına imza attık. İnşallah yeni yılda da bölgemize değer katacağına inandığımız çok sayıda hizmetimizi hemşerilerimizle buluşturacağız. Muhtarlarımızla gerek saha çalışmalarında gerekse de bu tür buluşmalarda bir araya gelip, çalışmalarımızı birlikte koordine edip başarıları hizmetlerimizin sayısını artırmaktayız. Bizler hemşerilerimizin hizmetkârlarıyız, omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek 7/24 Yeşilyurt için çalışıyoruz. Hangi alanda bir ihtiyaç varsa onu yerine getirmek içinde imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye devam edeceğiz. Toplantımıza iştirak eden dernek başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve kamu ve kurum idarecilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

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