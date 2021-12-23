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Başkan Çınar, metruk evin yıkımı ve yol açma çalışmalarını inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İlyas Mahallesinde çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin yanı sıra imar yolu açma çalışmalarına engel teşkil eden tek katlı binanın yıkım işlemlerini yerinde inceledi. Başkan Çınar, İlyas ve çevre mahallelerin sosyal gelişimlerini destekleyecek yatırımlarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

MALATYA 23.12.2021, 12:35
Başkan Çınar, metruk evin yıkımı ve yol açma çalışmalarını inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İlyas Mahallesinde çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin yanı sıra imar yolu açma çalışmalarına engel teşkil eden tek katlı binanın yıkım işlemlerini yerinde inceledi. Başkan Çınar, İlyas ve çevre mahallelerin sosyal gelişimlerini destekleyecek yatırımlarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

2021 Yılı Yatırım Programında yer alan imar yolu açma çalışmalarına aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlyas Mahallesinde planlamaya alınan imar yolunun açılmasına engel teşkil eden tek katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve birim müdürleriyle birlikte İlyas Mahallesini ziyaret ederek, metruk evin yıkımı ve başlatılan yol açma çalışmalarını yerine inceledi.

Yeşilyurt Belediyesi’nin yatırımlarıyla İlyas Mahallesi’nin çehresinin ciddi seviyede değiştiğini ifade eden İlyas Mahallesi Muhtarı Faik Şahin, “ Mahallemizdeki iki yolumuzun açılmasına yönelik taleplerimizin ardından Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede çalışmalar yapıyorlar. İki sokağımızın bağlantısını sağlayan bu yolumuzun açılmasıyla birlikte İlyas ve çevre mahallelerimizin yaşam standartı daha da yükselecektir. Mahallemize yapılan tüm yatırımlardan dolayı Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt’un dört bir tarafındaki yerleşim alanlarının planlı ve sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıyan imar yollarını tek tek açarak yeni yatırımların gelmesini teşvik ettiklerini söyledi.

İlyas ve çevre mahallelerin daha ferah ve güzel bir görüntüye kavuşması için yatırımlara aralıksız devam ettiklerini belirten Çınar, “ İlyas mahallemizde ki iki sokağımızın bağlantısını sağlayan imar yolumuzu araç ve yaya trafiğine açmak için çalışmalarımızı başlattık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yol güzergâhında bulunan ve çalışmalara engel teşkil eden tek katlı evi, gerekli resmi prosedürleri yerine getirdikten sonra yıkımını gerçekleştirdi. Binanın yıkılmasından sonra imar yolumuzu hızlı bir şekilde trafiğe açarak bölgemizin planlı ve sağlıklı gelişimine bir destek daha sunmuş olacağız. İmar yollarının açılması, sosyal yaşam alanlarının sayısının artması, aydınlatmalar, kaldırım düzenleme ve diğer hizmetlerimizle birlikte bu güzel bölgemizin cazibesini artırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde yeni yaşam alanları kurarak yeni yatırımların gelmesine öncülük ettiklerini vurgulayan Çınar, “ İlçemizde yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz edip insan ve çevre sağlığını tehdit eden binaların yıkımına büyük bir önem veriyoruz. Bu tür yapıların ortadan kalkmasıyla birlikte mahallelerimiz hem daha ferah ve güzel bir görüntüye kavuşuyor hem de yeni yatırımların ve hizmetlerin hayata geçmesine vesile oluyor. Metruk evlerin ortadan kalkması ve akabinde yeni açılan yollar ve parklarla birlikte mahallelerimiz daha modern bir kimliğe kavuşuyor. Mahalle aralarında kalmış tehlike arz eden yapılara kesinlikle müsaade etmiyoruz ve gerekli resmi işlemlerin ardından çevre güvenliğini aldıktan sonra hemen yıkıyoruz. Mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin taleplerini anında yerine getiriyoruz. Özellikle stratejik planlamamızda önemli yer kaplayan imar yolu açma çalışmalarında belirlenen planlamalarımızı titizlikle yerine getiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu anlamda çok aktif ve etkin hizmetleri hayata geçiriyor. İşini büyük bir özveri ve gayretle yerine getiren personellerimiz bir yandan yolların kalitesini ve konforunu artırırken diğer taraftan metruk evlerin yıkımı, yol açma, genişletme ve düzenleme çalışmalarıyla vatandaşlarımıza kaliteli alanlarda yaşama fırsatı sunuyorlar, hepsinin emeğine ve alın terine sağlık. Çünkü ne kadar fazla yol açarsak hemşerilerimizin yaşam standardını o denli yükseltmiş oluruz, yeni yatırımların gelmesini teşvik etmiş oluruz. Son dönemlerdeki yatırımlarla çehresi ciddi seviyede değişen, konutlaşmanın ve iş alanlarının yoğunlaştığı İlyas mahallemiz başta olmak üzere bu bölgedeki diğer mahallelerimizin planlı ve sağlıklı gelişimine büyük önem veriyoruz. Melekbaba mahallemizde bölgemizin en büyük spor kompleksi yapılıyor, bu tür yatırımların çoğalması içinde üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Fiziksel yatırımlarımızın dışında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizle, yeni açtığımız sosyal yaşam alanlarımızla bu bölgemizi daha dinamik, daha modern ve daha fazla tercih edilebilir bir hüviyete ulaştırmaya çalışıyoruz. Yatırımlarımızın karşılığını da almaya başladık, bu bölgede ciddi bir değişim süreci yaşanmaktadır, yatırımlarımıza ise kesintisiz devam edeceğiz. Belediye olarak ilçemizin her noktasının aynı seviyede değişmesi, tüm hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi için çaba sarf ediyoruz. Bizler hizmet ürettikçe, yatırımlarımızı artırdıkça bu tür gelişime açık bölgelerimize gösterilen talep ve ilgide doğal olarak artıyor. Kentsel dönüşüm projeleri, imar uygulamaları, yeni sosyal yaşam alanları, kaldırım düzenleme ve aydınlatma gibi yatırımlarımızla bu bölgemiz daha da güzelleşecektir “ şeklinde konuştu.

İlyas mahallesi sakinleri ve esnaflarda mahallede hayata geçen ve devam eden yatırımlardan dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundular.

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