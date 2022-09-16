Başkan Çınar, mesaiye bisikletle geldi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yılki sloganı ‘Çeşitlendir ve Devam Et’ olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası’na destek verip, daha hareketli ve daha sağlıklı bir yaşam konusuna dikkat çekebilmek amacıyla evinden belediyeye bisikletle geldi.

Yeşilyurt’ta yaşayan herkesin sağlıklı, dinamik ve mutlu olabilmesi amacıyla sportif hizmetlere büyük bir önem verdiği bildirilen Yeşilyurt Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği’nin ulusal koordinatörlüğünde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’na düzenleyeceği etkinliklerle katkı sunacak.

Toplumun tüm kesiminden insanların hareketli ve dinamik bir hayata sahip olabilmesi için sosyal, sportif ve kültürel anlamda çok sayıda yatırımı Yeşilyurt’a kazandırdığı bildirilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi önünde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası açılış programına bisikletle geldi.

Evinden Yeşilyurt Belediyesi’nin hizmet binasına kadar pedal çeviren Çınar’a, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Numan Özcan ile Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül’de eşlik etti.

Sağlıklı ve dinamik bir hayat için herkesi spor yapmaya davet eden Çınar, “Bu yılki teması ‘Şehrini Kucakla’, sloganı ise "Çeşitlendir ve Devam Et" olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası’na destek vermek amacıyla bir hafta boyunca ilçe genelinde sportif etkinlikler düzenleyerek, toplumun tüm kesimlerini spor yapmaya davet edeceğiz. Hareketli ve dinamik bir yapıya sahip Yeşilyurt’umuzda 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat yaşaması bizim öncelikli hedefimizdir. Sağlıklı hayat için de herkesin ve hepimizin mutlaka spor yapması gerekiyor. Beden ve ruh sağlığının korunması ve güçlenmesi için hareketli bir yaşam içinde olmamız lazım. Bisiklet sürmek de hareketli ve dinamik bir hayat için çok önemlidir. İçine kapanık, tablet ya da telefon başında zaman geçiren, aktiviteden uzak bir hayatın ötesinde herkesi spor yapmaya teşvik etmek için de çeşitli programlar düzenleyeceğiz, bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, AK Parti İl ve İlçe Gençlik Kolları başkanlıklarımızın destekleriyle bu haftayı dolu dolu yaşayacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak hareketli yaşamı ve sporu destekliyoruz, tüm hemşehrilerimizin sağlıklı, güzel ve dinamik bir yaşaması içinde bir hafta içerisinde çok sayıda etkinliğin altına imza atacağız. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyorum” diye konuştu.