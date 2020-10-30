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Başkan Çınar, Kiltepe Yeni Cami’de vatandaşlarla bir araya geldi

BAŞKAN ÇINAR, KİLTEPE YENİ CAMİ’DE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

MALATYA 30.10.2020, 16:02
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Başkan Çınar, Kiltepe Yeni Cami’de vatandaşlarla bir araya geldi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarafından Kiltepe Yeni Camide kılınan cuma namazı sonrasında vatandaşlara gül lokumu ve gül suyu ikra edildi

Cuma namazını Kiltepe Yeni Camide kılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle vatandaşlarla güzel bir cuma gününde bir araya gelip, sohbet etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların Mevlidi Nebi Haftasını kutlayan Çınar, konuşmasında kandillerin toplum hayatında çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri olduğunu ifade ederek, "Yüce Rabbimiz tarafından Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin dünyaya teşrif edişinin 1449. Yılı dolayısıyla kutladığımız Mevlid-i Nebi Haftası da bu özel günlerin başında yer almaktadır. İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in kutlu doğumunun yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı haftayı Diyanet İşler Başkanlığımızın kararıyla ‘Peygamberimiz ve Çocuk’ teması ile kutlamaktayız. Her şeyden önce çocukları bir birey ve şahsiyet olarak kabul eden ve onlara değer veren Peygamberimiz (S.A.V) sevgiyi, şefkati, merhameti ve hoşgörüyü çocuk eğitiminin en temel unsuru olarak ortaya koymuştur. Çocuklara yönelik samimiyet, güven ve zarafet temelli bir iletişim dili geliştirmiştir. Bu da Hz. Peygamber’imizin (S.A.V) çocuklarla olan münasebetini öğrenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Yüce Rabbimizin bizlere emaneti olan çocuklara sahip çıkmak, onların korunması ve sağlıklı bir şekilde yarınlara hazırlanması için çözüm üretmek hepimizin görevidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu özel hafta kapsamında; Kiltepe Yeni Camide idrak ettiğimiz Cuma nazmından sonra cami cemaatine ve buradaki hemşerilerimize Peygamberimiz Hz.Muhammed’in hayatını anlatan kitapları hediye edip, gül lokumu ve gül suyu ikramında da bulunduk. Hemşerilerimizin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olduğunu bir kez daha yakından görmek hepimizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu vesileyle bir kez daha tüm hemşerilerimizin Mevlid-i Nebi Haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ve kutluyorum" diye konuştu.

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