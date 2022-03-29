Başkan Çınar, kentsel dönüşüm projesindeki binaları inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Turgut Özal Mahallesinde ki 15 dönümlük alanda, 168 daire ve 10 dükkana sahip dört ayrı binanın yanı sıra sosyal yaşam alanları, yeni nesil oyun grupları, süs havuzları, yeşil alanları ve otoparkıyla dev bir yatırımı daha Yeşilyurt’lularla buluşturup, ilçemizdeki depreme dayanıklı yaşam alanlarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız” dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin kendi öz bütçesi, kaynakları ve gücüyle hizmete sunulacak olan Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde temeli atılan binaların inşaatları devam ediyor.

Deprem mağduru vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir alanda hayatlarını sürdürmeleri amacıyla Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Ankara ve Malatya’da yaptığı yoğun görüşmeler ve girişimlerin ardından başlayan inşaat çalışmaları, havaların ısınmasıyla birlikte hız kazandı.

Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin Yeşilyurt’un geleceğine emanet edecekleri en önemli yatırımlar arasında yer aldığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte yapımı süren kentsel dönüşüm evlerinin tüm aşamalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden detaylı bilgiler alıp, çalışanlara kolaylıklar dileyen Çınar, kentsel dönüşüm projelerine örnek gösterilecek özel bir yatırımla Turgut Özal Mahallesinin güvenilir ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşacağını ifade etti.

Yeşilyurt’luların huzur ve güven içerisinde yaşayacağı yeni yaşam alanlarına Turgut Özal Kentsel Dönüşüm projesini de ekleyeceklerini vurgulayan Çınar, “ Yeşilyurt Belediyemizin en büyük ve en özel yatırımları arasında yer alan Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında yapılan çalışmaları sürekli takip ediyoruz. Yeşilyurt Belediyemizin kendi öz bütçesi ve kaynaklarıyla yapımına hız verilen buradaki binalarımızın yanı sıra sosyal yaşam alanları, aydınlatmaları, spor alanları ve otoparkıyla bu bölgeye yeni bir cazibe noktası daha kazandırmış olacağız. Birinci derece deprem kuşağında yer alan Malatya’mızda son dönemlerde devletimizin büyük destekleriyle yapılan afet konutları teker teker teslim ediliyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta kendi bölgemizde depreme dayanıklı yaşam alanlarımızı artırmak adına çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. TOKİ ile işbirliği haline yaptığımız Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinden sonra Turgut Özal Mahallemizde 15 dönümlük alanda yapımına başladığımız kentsel dönüşüm projemizin tüm bütçesini belediyemizin mali kaynaklarıyla karşılıyoruz. Kentimizin en işlek ve en merkezi konumunda olan Turgut Özal Mahallemizde hizmete sunacağımız projemiz; iç ve dış tasarımı, görsel zenginliği, depreme dayanıklı binaları ve işyerleriyle geleceğe emanet edeceğimiz en güzel yatırımlarımızdan bir tanesi olacaktır. İnşaat alanında tüm çalışmalar havaların ısınmasıyla birlikte planlandığı gibi ilerliyor. Bizim tek gayemiz, ilçemizde yıpranmış, ömrünü tamamlamış evlerin ve binaların yerine nitelikli konutlar üretip, depremde evleri hasar gören hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenilir ve kaliteli alanlarda yaşamalarını sağlamaktır. 168 daire, 10 işyeri, sosyal donatıları, oyun alanları ve otoparkıyla birlikte Yeşilyurt’umuzun marka değerine değer katacak, bölgemizin kalkınmasına vesile olacak güzel bir projeyi Yeşilyurt’lularla ve hak sahipleriyle buluşturacağız. İnşaat çalışmalarını başarıyla yürüten çalışanlarımıza, emek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.