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Başkan Çınar, kentsel dönüşüm alanını inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ’’İnşaatı devam eden Yeni Belediye Hizmet Binamız ve Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizle birlikte Yeşilyurt’un geleceğine iki değerli eser daha emanet etmiş olacağız” diye konuştu.

MALATYA 17.04.2022, 12:58
Başkan Çınar, kentsel dönüşüm alanını inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ’’İnşaatı devam eden Yeni Belediye Hizmet Binamız ve Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizle birlikte Yeşilyurt’un geleceğine iki değerli eser daha emanet etmiş olacağız” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Yeni Belediye Hizmet Binası ve Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanındaki inşaat çalışmalarını inceledi. Yetkililerden inşaat süreci hakkında bilgiler alıp, projeler üzerinde fikir alış verişinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un gelişen ve değişen yüzüne yakışır iki özel yatırımı vatandaşlarla buluşturmak için planlı bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Turgut Özal Mahallesindeki iki yatırım alanındaki inşaat çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediğini söyleyen Çınar, “ İlçemizin farklı noktalarında bulunan hizmet alanlarımızı tek çatı altında buluşturacağımız Yeni Belediye Hizmet Binamız ile Turgut Özal Mahallemizdeki 15 dönümlük alan üzerinde hizmete sunacağımız Kentsel Dönüşüm Proje alanımızda ki yapım işleri aralıksız devam etmektedir. Bizlerde ilçemizin geleceğine emanet edeceğimiz iki özel yatırımın tüm aşamalarını yakından takip ederek, planlandığı zamanda hizmete girmesi için gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Üç yıl önceki seçim zamanında yapmayı taahhüt ettiğimiz Yeni Belediye Hizmet Binamız ve Kentsel Dönüşüm Proje alanımızdaki konutlarımız gerek kentimizin mimari yapısı ve siluetine vereceği ciddi katkıyla gerekse de insanlarımızın yaşam kalitesini artıracak özellikleriyle Yeşilyurt’umuzun gelişen imajına önemli fonksiyonlar kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

Yeni Belediye Hizmet Binasıyla Yeşilyurt 2.Millet Bahçesinin aynı alanda hizmete sunulacak olmasının Yeşilyurt’un güzelliğine yeni güzellikler kazandıracağını ifade eden Çınar, “ Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’umuzun büyük ihtiyaç duyduğu Yeni Belediye Hizmet Binamız ile birlikte ilçemizin farklı noktalarındaki hizmet binalarımızı tek çatı altında toplayarak vatandaşlarımıza daha hızlı ve pratik hizmet sunmuş olacağız. İç ve dış tasarımının yanı sıra mimari yapısı ve görsel zenginliğiyle kentimizin estetik yapısına önemli katkılar sunacak olan Yeni Belediye Binamızın yan tarafındaki 35 dönümlük alana ise Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının destekleriyle TOKİ tarafından Yeşilyurt 2.Millet Bahçesi kazandırılacaktır. Yeni Belediye Hizmet Binamız ve Yeşilyurt 2.Millet Bahçemizin aynı alanda hizmete girecek olması ilçemizin yaşam kalitesini daha iyi bir seviyeye çıkartacak olup, ilçemizin gelişen imajını daha da güçlendirmiş olacağız. Hızla gelişen, nüfus artışıyla birlikte talepleri artan Yeşilyurt’umuzun ihtiyaç duyduğu bu tür özel eserleri teker teker hizmete sunarak vatandaşlarımıza daha güzel koşullarda yaşama imkanı sunmuş oluyoruz. Bununla birlikte iki dev yatırımın hizmete sunulacağı buradaki alanımızla Ahmediye Camimizin olduğu bölgeyi yeni, farklı ve dikkat çekici bir projeyle birleştirmek içinde çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Konutlarını da inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Çınar, Yeşilyurt’un her noktasını daha yaşanabilir ve daha nitelikli konutlarla geliştirmek için kentsel dönüşüm yatırımlarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini Yeşilyurt Belediyesinin kendi öz bütçesi kaynaklarıyla hizmete sunacaklarını vurgulayan Çınar, “ 15 Nisan 2020 tarihli 2409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile riskli alan ilan edilen Turgut Özal Mahallemizdeki 15 dönümlük alan üzerinde yapımına başladığımız Kentsel Dönüşüm Konutlarımızla burada yaşayan hak sahiplerine

dayanıklı ve güvenilir bir yaşam alanı sunmuş olacağız. 168 daire ve 10 dükkanın yer aldığı yeni yaşam alanımız gerek sağlam ve kaliteli binalarıyla gerekse de sosyal yaşam donatıları, spor alanları ve otoparkıyla kentsel dönüşüm projelerine örnek gösterilecek vizyonel bir yatırımdır. Yeşilyurt İŞGEM bünyesinde gerçekleşen inşaat çalışmalarımızda her hangi bir aksama yoktur, her şey planlandığı gibi ilerlemektedir. Tamamlanıp hizmete sunduğumuz zaman Turgut Özal Mahallemizin çehresi ciddi seviyede değişecek olup, Yeşilyurt’umuzdaki güvenilir ve sağlam yaşam alanlarına bir yenisini daha eklemiş olacağız” şeklinde konuştu.

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