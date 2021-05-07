Başkan Çınar, ‘kadir gecesi’ programında vatandaşlarla bir araya geldi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kuranı-Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi nedeniyle Kozluk Mahallesinde ki Ali Hayriye Kavuk Camiinde kılınan Cuma namazından sonra bir araya geldiği vatandaşlara maske, kolonya ve el dezenfektanı dağıtımı yaptı.

Pandemi kuralları altında kılınan cuma namazını vatandaşlarla birlikte eda eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, cuma namazının ardından bir araya geldiği vatandaşların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramlarını tebrik ettikten sonra hazırlanan hediye paketlerini teslim etti.

7’den 70’e tüm vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta yılın her döneminde yaşanan birlik, beraberlik ve dayanışmanın Ramazan Ayında zirveye ulaştığını, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı ile taçlanacağını söyledi.

Tüm vatandaşların Kadir Gecesini tebrik eden Çınar, Yeşilyurt’un dört bir tarafında Ramazan Ayının ruhu ve maneviyatının hâkim olduğunu ifade ederken, koronavirüs sürecini sabır, özveri ve gayretle atlattıktan sonra eski Ramazan Aylarının tadı, dokusu ve ruhunu yeniden yaşayacaklarına yürekten inandıklarını bildirdi.

‘Bin aydan daha hayırlı gece’ olarak nitelendirilen Kadir Gecesi dolayısıyla Kozluk Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelmekten onur duyduğunu ifade eden Çınar, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, bu manevi havayı bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesine ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ki cuma namazımızı Kozluk mahallemizdeki Ali Hayriye Kavuk Camiinde hemşerilerimizle birlikte yan yana omuz omuza eda etmenin derin bir mutluluğunu yaşadık. Cenabı Allah tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız duaları dergahı izzetinde kabul buyursun inşallah. Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde Kadir Gecesini idrak edecek olmanın da büyük bir mutluluğunu yaşamaktayız. Kadir Gecesi, Kuranı Kerim’in övdüğü, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, öncelikle ülkemizde, sonra tüm İslam Âlemi ve insanlık için sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle bugün ki ziyaretlerimiz sırasında bizlere ilgi ve sevgisini eksik etmeyen 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm hemşerilerimizin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramlarını şimdiden en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Mübarek geceler ve günlerin insanlığın içinde bulunduğu salgın hastalık sürecinden kurtulmasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Çınar’ın Kozluk Mahallesi’ndeki ziyaretine, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden İsmail Caner Kaymaz ve Baran Yıldız, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinden Barbaros Ünal ve Mehmet Büyükelçi ile Kozluk Mahalle Muhtarı Ali Ercan eşlik etti.