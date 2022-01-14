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Başkan Çınar, İnönü Mahallesi spor kompleksini inceledi

İnönü Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Spor Kompleksini inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İnönü mahallemizdeki toplam 6 bin 760 metrekare alanda hizmete sunduğumuz futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra bocce sahası ve tenis kortuyla spor kenti olma hedefimize önemli bir katkı sunmuş olduk” diye konuştu.

MALATYA 14.01.2022, 15:08
Başkan Çınar, İnönü Mahallesi spor kompleksini inceledi

İnönü Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Spor Kompleksini inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İnönü mahallemizdeki toplam 6 bin 760 metrekare alanda hizmete sunduğumuz futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra bocce sahası ve tenis kortuyla spor kenti olma hedefimize önemli bir katkı sunmuş olduk” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatleri arasında yer alıp, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatıyla yapılan protokol neticesinde Yeşilyurt’a kazandırılan spor tesisleri arasında yerini alan İnönü Mahallesi Spor Kompleksi, futbol, basketbol, teniz kortu ve bocce sahasıyla göz kamaştırıyor. Seçim zamanında İnönü Mahallesine verdiği bir sözü daha yerine getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, modern ve nezih alanlara sahip yeni spor tesisleri sayesinde yetenekli sporculara hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı tanıdıklarını söyledi. İnönü Mahallesi’nde toplam 6 bin760 metrekare alanda hizmete sunulan yeni spor tesislerinin iç ve dış tasarımı, sahaları ve çevre düzenlemesiyle spor tesisleri projelerine örneklik gösterilecek bir hüviyete sahip olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2021 yılında gençliğe yönelik yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldıkları başarı plaketinden sonra Yeşilyurt’un sportif kimliğini güçlendirecek yeni sportif yatırımları bu yıl içerisinde teker teker vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yapısı çok güçlü olan Yeşilyurt’u var olan güçlü potansiyelini modern ve güçlü yatırımlarla ön plana çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Çınar, “ İlçemizin dört bir tarafını yeni nesil spor sahalarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ki gençlik ve spor yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim ettiği başarı plaketinden sonra omuzlarımızdaki yükün arttığını bilerek, spor tesisleri projesi kapsamında yapımına başladığımız yatırımlarımızı teker teker hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilatımızla işbirliği halinde toplam maliyeti 25 Milyon TL tutarında olan yeni spor tesislerimizle Yeşilyurt’umuzu sportif yatırımlarda markalaştırmaya çalışıyoruz. Kentimizde ve ilçemizde Milli Takımlara gitme hayalleri kuran gençlerimize yeni mekanlarımızla güzel fırsatlar sunuyoruz. Spor yatırımlarının çoğalması kentimizin her noktasının daha dinamik, daha canlı ve daha hareketli olmasını sağlıyor. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızı yeni spor yatırımlarla buluşturup, bütün gençlerimizin hizmetinde olduğumuzu çok net ortaya koyuyoruz. İlçemizin merkezi mahallelerinden İnönü Mahallemizde toplam 6 bin760 metrekare alanda hizmete sunduğumuz futbol, basketbol ve bocce sahamızın yanı sıra tenis kortumuz ve idari bölümümüzle buradaki atıl vaziyette ki alanı modern bir hüviyetine kavuşturup, mahallemizin cazibesini artırdık. Kentimizdeki ilk bocce sahamızı da burada hizmete sunarak, bu spor dalına meraklı vatandaşlarımızın talebini de yerine getirmiş olduk. Kendisini farklı spor dallarında yetiştirmek ve geliştirmek isteyen, hayalinde Milli Takımlara gitmek olan gençlerimize çok güzel bir fırsat sunmuş oluyoruz. İnönü Mahallemizde kurduğumuz yeni spor ve yaşam alanımızla birlikte Yeşilyurt’umuzun değişim sürecine bir katkı daha sunup, gelecek nesillere güzel bir eser daha emanet etmiş oluyoruz. Bizim temel amacımız; gençlerimizi daha fazla spora yönlendirmek, kişisel gelişimlerine destek olmak ve yeteneklerine uygun bir spor dalıyla uğraşmalarını sağlamaktır. Dinamik ve sağlıklı bir gelecek için var gücümüzle, durmadan dinlenmeden çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İnönü Mahallesi Muhtarı Gazi Atabey ise mahallelerine kazandırılan yeni spor tesisleri ve diğer yatırımlardan dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundu.

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