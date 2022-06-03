Başkan Çınar, Gündüzbey sosyal tesislerinde mahalle sakinlerini ağırladı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapımı tamamlanan Gündüzbey Sosyal Tesislerinde mahalle sakinlerini misafir ederek, sosyal tesislerde verilecek hizmetlerin yanı sıra bölgede devam eden yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Gündüzbey Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Galip Sökmen, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, TKDK Koordinatörü Murat Tunç, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

Yeşilyurt Belediyesinin mahalleye çok güzel hizmetler yaptığını ifade eden Gündüzbey Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, hizmete sunulan Gündüzbey Sosyal Tesislerinin bölge turizminin hareketlenmesine büyük bir katkı sunacağını ifade edip, mahalleye yapılan tüm yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

TKDK Koordinatörü Murat Tunç ise Yeşilyurt Belediyesi ile işbirliği halinde güzel hizmetleri vatandaşlarla buluşturduklarını ifade ederken, kurum olarak yapım aşamasında katkı sundukları Gündüzbey Sosyal Tesislerinin hâyırlı olmasını temenni etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Gündüzbey’in var olan zenginliklerini turizme kazandırmak adına hizmete sundukları Gündüzbey Sosyal Tesisleri ile seçim vaatlerinden bir tanesini daha gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Gündüzbey Sosyal Tesislerinin Gündüzbey’in imajına ve markasına değer katan özel bir yatırım olduğunu vurgulayan Çınar, “ Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Gündüzbey Sosyal Tesislerimizi tamamlayarak hizmete sunmanın büyük bir sevincini yaşıyoruz. İlçemizin en güzel bölgelerinden olan Gündüzbey’in ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz.2014 yılından bugüne kadar bu şirin bölgemizin gelişmesi için çok güzel hizmetler hayata geçirdik, bölgeye değer katan yatırımlarımızın sayısını artırmak için canla başla çalışıyoruz. Yeşil alanları, tabiat zenginlikleri, havası, suyu, tadına doyulmaz yemekleri ve meyvelerinin yanı sıra çalışkan, fedakâr ve misafirperver insanlarımızın huzur içerisinde yaşadığı Gündüzbey artık bir dünya markasıdır. Malatya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler burayı görmeden, yemeklerin tatmadan, yeşil ve serin alanların keyfini çıkarmadan buradan gitmiyorlar. Malatya’nın en güzel ve en özel yerlerinin başında gelen Gündüzbey hizmetlerin en fazlasını hak ediyor “ şeklinde konuştu.

Gündüzbey Sosyal Tesislerini hizmete sunarak bölgenin gelişmesi adına hayata geçirdikleri yatırımlara bir yenisini daha eklediklerini hatırlatan Başkan Çınar, “ Yılın her mevsiminde ziyaretçi akınına uğrayan Gündüzbey’in köklü tarihi, gelenekleri, görenekleri, yemekleri ve diğer tüm zenginliklerini doğru ve planlı yatırımlarla turizme kazandırmak için özel bir yatırımı hizmete sunuyoruz. Seçim döneminde eksikliğini tespit ettiğimiz sosyal tesis, otopark, yol yenileme, kaldırım ve çevre düzenleme ile bu bölgedeki evlerimizi cephe düzenleme gibi eksikliklerini büyük oranda giderdik. Gündüzbey’li hemşehrilerimize hangi hizmetin sözünü verdiysek bugüne kadar bu sözlerimizin hepsini yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Burayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerimizi modern ve nezih bir alanda ağırlamak, tava ve fırın yemeklerimizin tanıtımını daha konforlu ortamlarda yapmak içinde Gündüzbey Sosyal Tesisleri gibi özel ve değerli bir eseri hizmete açmanın sevincini yaşıyoruz. Otopark ve park alanımızdan sonra iç ve dış tasarımıyla, mimari yapısıyla, iç mekanlarıyla, aydınlatmaları ve diğer sosyal donatılarıyla bölgemize büyük değerler katacağına inandığımız bu güzel sosyal tesisimiz hâyırlı uğurlu olsun. Sosyal Tesislerimizin bulunduğu alanda yer alan eski belediye binamızı da bu çerçevede projeye dahil ederek yapılan düzenlemeyle birlikte Kitap Kafeye dönüşümünü sağladık. Burayı ziyaret edenler bir yandan modern bir tesiste yemeğini yiyip çayını içerken diğer taraftan kitabını okuyarak doğal bir ortamda zamanını faydalı geçirebilecek. Sosyal Tesisimiz, Kitap Kafemiz, Parkımız, Otoparkımız ve diğer tüm yeni yatırımlarımızla birlikte buraya yeni bir yaşam alanı kazandırmış olduk” diye konuştu.