Başkan Çınar gençlik buluşmasına katıldı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ile birlikte ‘Gençlik Buluşmaları’ programına katılarak gençlerin talep ve isteklerini dinledi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Gençlik Buluşması’ programına yoğun katılım oldu. Spor kurslarının yanı sıra farklı takımlarda forma giyen gençlerin katıldığı söyleşi etkinliğinde Halk Oyunları Ekibi tarafından yöresel oyunlar sergilendi.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı’yı Malatya’da ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye’de gençlere en fazla yatırım yapan yerel yönetimler arasında üst sıralarda yer aldıklarını söyledi. Yeşilyurt’u gençlik yatırımlarda hak ettiği konuma ulaştırmak için çok ciddi adımlar attıklarını ve vaat ettikleri tüm yatırımları kısa bir sürede gençlerle buluşturduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyemizin gençlere yönelik çok sayıda projesinin gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen Türkiye Ulusal Ajansı Başkanımız İlker Astarcı’yı kentimizde misafir etmekten çok büyük mutluluk duymaktayız. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlere çok büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yılı gençlik ve spor yılı olarak ilan edip birbirinden güzel hizmetleri, yatırımları ve sportif kursları gençlerimizle buluşturduk. Etkin ve aktif çalışmalarımızın neticesinde şu anda ilçemizde 4 bini lisanslı olmak üzere 25 bine yakın sporcuya hizmet ediyoruz. 24 farklı kursumuzu çocuklarımız ve gençlerimizin hizmetine sunduk. İlçemizin dört bir tarafına inşa ettiğimiz futboldan basketbola, bocceden voleybola, tenisten güreşe kadar çok sayıda yeni nesil spor sahasıyla birlikte gençlerimizin nezih, modern ve konforlu alanlarda spor yapmalarının önünü açtık. İnşallah buralardan yetişecek yetenekli gençlerimizi ülke sporuna kazandıracağız. Gençlik Merkezlerimizle, Yüzme Havuzlarımızla, Kültür ve Sanat Merkezlerimizle, Melekbaba Gençlik Merkezimizle ve çok sayıda hizmet mekanlarıyla gençlerimizin emrindeyiz. Gençlerimizin okuması, spor yapması ve yeteneklerini geliştirmesi için ne gerekiyorsa yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlik yatırımlarını 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldıkları ödülle taçlandırdıklarını sözlerine ekleyen Çınar, “Bizler gençlerimizle birlikte yol yürümekten, aynı hedefe odaklanmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çapında gençlere en fazla yatırım yapan yerel yönetimler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz ve bu çalışmalarımızı da Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ödülle daha anlamlı ve kıymetli hale getirdik. İnönü Üniversitemiz ve Turgut Özal Üniversitelerimizde faaliyetlerini sürdüren 110’a yakın üniversite topluluklarıyla işbirliğimizi güçlendirdik, öğrencilerimizin projelerine imkanlarımız ölçüsünde destek olacağız. Büyük ve geniş çaplı bir proje gelirse Türkiye Ulusal Ajansı Başkanımızdan destek isteyeceğiz, onunda bizi geri çevirmeyeceğine yürekten inanıyorum. Bundan sonrada gençlere daha fazla yatırım yapmaya, gelecek neslimize sonuna kadar sahip çıkmaya, bu güçlü potansiyeli doğru ve güzele yönlendirmeye devam edeceğiz. Yatırımlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra ülkemizde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler destek sunan kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerini gençlerle buluşturup, karşılıklı fikir alış verişlerinin yapılmasına önem veriyoruz. Bu çerçevede kentimize teşrif eden İlker Astarcı’yı da gençlerimizle buluşturduk. Gençlerimizde hayallerini, hedeflerini, projelerini ve beklentilerini Başkanımızla paylaştılar, çok güzel ve verimli bir etkinlik oldu” diye konuştu.

Malatya’da olmaktan çok büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ise, konuşmasından sonra gençlerin talep ve isteklerini dinledi.

İlker Astarcı ayrıca Belediye Başkanı Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt’un köklü tarihini tanıtmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yeşilyurt Lezzet Caddesindeki konakları ve müzeleri de inceledi.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu’nun da katıldığı gezi ve inceleme ziyaretinin ardından yöresel yemekler ikram edilen İlker Astarcı’ya kayısı paketi hediye edildi.