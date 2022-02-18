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Başkan Çınar, fidancıları ziyaret etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yaka Mahallesinde hizmete sunulan Fidancılar Sitesini ziyaret edip, esnafının talep ve önerilerini dinledi.

MALATYA 18.02.2022, 14:40
Başkan Çınar, fidancıları ziyaret etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yaka Mahallesinde hizmete sunulan Fidancılar Sitesini ziyaret edip, esnafının talep ve önerilerini dinledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunan Malatya Fidancılar Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe, “ Mehmet Çınar Başkanımızın çalışmalarını ve yatırımlarını takip ediyoruz ve çok beğeniyoruz. Yeşilyurt’a yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Her zaman yanındayız. Bizi sevip sayıyorlar, bugünde güzel bir istişare toplantısı oldu, düşüncelerimizi kendisiyle paylaştık. Fidan aklımıza geldiği zaman kayısı akla gelir, kayısı Malatya’nın temel taşlarından bir tanesidir. Fidancılar olmazsa ürünlerin kalitesini yakalayamayız. Bu yeni siteye taşınmamızın nedeni kaliteyi artırmaktır” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da fidancı esnafına ‘hayırlı işler bol kazançlar’ temennisinde bulunduktan sonra Fidancılar Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle fikir alış verişinde bulunup, talepleri dinledi.

Malatya’da faaliyetlerini sürdüren fidancıların güzel ve nezih bir alana taşınmasının bu alandaki hizmetlerin kalitesini artıracağını vurgulayan Çınar, “ Bizleri güzel bir ortamda ağırlayan Fidancılar Kooperatifi Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize ve bütün fidancı esnaflarımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Fidancılarımızın rahat, güvenli ve sağlık bir ortamlarda iş üretmek ve ticaretlerini sürdürmek için uzun yıllardır talep ettikleri hizmet sitesi Yaka Mahallemizdeki bu alanda faaliyete geçti. Fidancılarımızın beklentilerine karşılık veren bu hizmet alanında bahar ayıyla birlikte ciddi bir hareketlenme bekliyoruz. Temiz, düzenli ve nezih bir alanda ticaretlerine devam edecek olan fidancılarımıza güzel ve bereketli kazançlar nasip etsin. Malatya’da ki bütün fidancılarımızın bir arada olduğu bu güzel sitemiz, Malatya ekonomisinin hareketlenmesine de ciddi katkılar sunacaktır. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve hemşerilerimiz artık talep ettikleri fidanları buraya gelerek güzel ve nezih alanlardan temin edebilecek, fidancılarımızda farklı ürün çeşitlerini burada kendilerine ayrılan bölümlerde satarak hem ev bütçelerine hem de kent ekonomisine katkı sunmaya devam edecekler” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’un tarımsal vizyonunu geliştirmenin yanı sıra yeşillendirme ve park hizmetlerinde fidancılarla birlikte hareket ederek güzel hizmetlerin altına hep birlikte imza atacaklarını dile getiren Çınar, “ Malatya’da ihtiyacı hissedilen, fidancılarımızın da taleplerine karşılık veren güzel bir hizmet sitesinin Yeşilyurt’ta faaliyete geçmiş olması bizleri daha fazla mutlu ediyor. Sanayi kenti kimliğine sahip olan Yeşilyurt’ta yeni ticaret alanlarının çoğalması ilçemizin ekonomik hayatının da daha fazla hareketlenmesine vesile olacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta fidancılarımız ve buradaki kooperatifimizle bugüne kadar olduğu bundan sonrada sürekli irtibat halinde olacağız, taleplerin yerine getirilmesi konusunda elimizden geleni yapacağız. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz aracılığıyla tarımsal ve yeşillendirme hizmetleri kapsamında buradaki fidancılarımızla ortak çalışmalar yaparak, ilçemizin tarımsal vizyonunu geliştirecek, kişi başına düşen yeşil alan kapasitesini artıracak çalışmalarda birlikte hareket edeceğiz. Bu güzel birliktelikler ve dayanışma içerisinde hayata geçecek yeni hizmetlerle birlikte Yeşilyurt’umuzu hep birlikte el ele verip daha fazla geliştireceğiz. Bölgemizdeki tarımsal alanların canlanması, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin desteklenmesi noktasında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. İlçemizdeki yeşil alanların sayısını artırmak, farklı mevsimlik çiçek ve fidanlarla parklarımızı, refüjlerimizi, kavşaklarımızı ve yol kenarlarımızı daha fazla güzelleştirmek için 2022 yılında daha fazla gayret göstereceğiz. Bu çalışmaları fidancılarımızla işbirliği halinde gerçekleştireceğiz, birlikte kuvvet doğar diye güzel bir sözümüz vardır, hep birlikte hareket ederek vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmetlerin gelmesi için çaba sarf edeceğiz. Yeşillendirme ve park hizmetlerinde elde ettiğimiz başarıları bu yıl hizmete sunacağımız yeni parklarımızla taçlandıracağız, şu ana kadar 222 parkı hizmete sunduk, bu yılda yeni parklarımızı teker teker hizmete sunacağız. Fidancılarımızla birlikte hem sektörünün gelişmesi hem de bu alanda bölgemize yakışan hizmetlerin sayısını hep birlikte artıracağız. Fidancılar Sitemizin Malatya’mıza, Yeşilyurt’umuza, bölgemize ve bütün esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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