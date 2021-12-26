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Başkan Çınar, esnafları ziyaret edip taleplerini dinledi

MALATYA (İHA) – Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un farklı bölgelerindeki esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

MALATYA 26.12.2021, 16:27
Başkan Çınar, esnafları ziyaret edip taleplerini dinledi

MALATYA (İHA) – Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un farklı bölgelerindeki esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaflarla sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Çınar, ayrıca alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Çınar, tek amaçlarının Yeşilyurt’a en güzel şekilde hizmet etmek olduğunu ve bu nedenle de düzenli olarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldikleri söyledi. Esnaflara hayırlı iş ve bol kazanç temennisinde bulunan Çınar, “Birlikte yaşadığımız bu güzel kenti birlikte daha da yaşanılabilir hale getirmek için esnaflarımız ve vatandaşlarımızla görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz” dedi.

“Esnaflarımız sık sık bir araya geliyor istişare ediyoruz”

Esnafların yaşanılan süreçte milli ekonominin güçlenmesi noktasında ortaya koyduğu gayreti ve özveriyi büyük bir takdirle karşıladıklarını vurgulayan Çınar, esnafla sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını söyleyerek, “ Esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek onlarla birçok konuyu istişare ediyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ziyaretlerimizde ayrıca ilçemiz için yaptığımız çalışmalar ve önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğimiz projelerimizi de anlatma fırsatı buluyoruz. Çünkü hemşerilerimizle bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve daha isabetli olacağını biliyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyoruz, onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Tüm ticari işletmeler ve esnaflarımızın ayakta kalabilmesi adına hükümetimizin Türkiye genelinde almış olduğu kararlar mevcuttur, inşallah bu günleri birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden atlatacağız. Millet olarak ne tür zor badireler atlattık, üzerimize oynanan oyunları hepimiz yakından görüyoruz, bu ülkenin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen iç ve dış mihrakların planlarını hep birlikte yine bozup, ülkemizi gelecek hedeflerimize ulaştıracağız. Biz de belediye olarak esnaflarımıza imkânlarımız ölçüsünde desteğimizi sürdüreceğiz. Nihayetinde esnafın mutluluğu, ekonominin canlılığı şehrin de mutluluğu demektir. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Belediye olarak her zaman elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya hazırız. Her zaman esnafımızın ve vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz. Yeter ki esnafımızın işi iyi olsun halkımızın yüzü gülsün. Yeşilyurt’umuzu hak ettiği şekilde en iyi noktaya taşımak için, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte aşkla çalışıyoruz. Bu vesileyle, vatandaşlarımızdan ricam; alışverişlerimizi yaparken kendi insanımızı, kendi marka ve yerli ürünlerimizi tercih etmeleridir. Bizler de buna hassasiyet gösteriyoruz ve esnafımızın, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm esnafımıza bol bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

“ Memleketimizin huzuru, güvenliği ve sağlığı için üretmeye devam edeceğiz”

Gelecek yılda memleketin huzuru, güvenliği ve sağlığı için üretime devam etmelerinin önemli olduğunun altını çizen Çınar, “ Bu zor günlerde birbirimize moral vermeli, yeni yıla umutla bakmalıyız. Yeni yılın hepimize başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizi hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyoruz. 2022 yılında da memleketimiz, kentimiz, ilçemiz ve tüm vatandaşlarımızın huzuru, güveni ve sağlığı için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki hep birlikte olalım, birbirimize inanalım ve devletimize duyduğumuz güveni asla kaybetmeyelim. Bizleri güler yüzüyle karşılayan esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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