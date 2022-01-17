banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Avrupa'da 'twindemi' kabusu !
Avrupa'da 'twindemi' kabusu !
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor

Başkan Çınar, ’Eren’ filmini şehit yakınları ve gazilerle birlikte izledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayat hikayesinin konu edildiği ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ sinema filmini şehit ve gazi aileleriyle birlikte izledi.

MALATYA 17.01.2022, 14:46
Başkan Çınar, ’Eren’ filmini şehit yakınları ve gazilerle birlikte izledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayat hikayesinin konu edildiği ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ sinema filmini şehit ve gazi aileleriyle birlikte izledi.

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeşil Sinema’da gerçekleşen organizasyona, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şehit ve gazi yakınları, aileleri ve çocukları katıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon’un Maçka İlçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ sinema filminin, vatan uğrunda şehadet şerbeti içen kahramanları anlatan duygusal bir film olduğunu söyledi.

İki şehidin hayat hikayesinin, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz’deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakar, sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtıldığı sinema filmini herkesin izlemesi gerektiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Trabzon’un Maçka ilçesinde hain terör örgütü PKK ile kahraman Mehmetçiklerimiz arasında çıkan çatışmada şehit düşen iki kahramanımız Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ sinema filminin şehit yakınları, gazilerimiz ve onların çok kıymetli aile yakınlarıyla birlikte izledik. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İçişleri Bakanımızın ve TRT’nin büyük katkılarıyla çekilen bu filmin her karesi farklı bir anlam taşımaktadır. Filmi daha önce de izlemiştik ancak bu kez şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınları ile gazilerimizle birlikte izlemek daha duygusal bir atmosferin oluşmasına neden oldu. Vatan ve bayrak sevdasının ne kadar kutsal ve değerli olduğunu ön plana çıkartan, herkesin izlemesi ve ders alması gereken çok özel bir yapımı bizlerle buluşturan yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncu kadrosunu en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” diye konuştu.

Şehit ve gazi yakınları ile aileleriyle olan birlikteliklerini bu tür buluşmalarla daha güçlü hale getirdiklerini vurgulayan Çınar, “Şehitlerimizin bize emanet ettiği aile yakınlarıyla her daim birlikteyiz, sık sık bir araya geliyoruz, bugün de farklı bir buluşmada yine birlikte olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Her karesi etkileyici ve duygusal anların yaşandığı filmi, özel misafirlerimizle birlikte izlerken bizler bir kez daha duygulandık. Ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı uğrunda cephede alın teri döken, canını vermekten bir an olsun imtina etmeyen, gösterdikleri fedakarlıklarla isimlerini şanlı tarihimizin altın sayfalarına yazdıran kahraman Mehmetçiklerimiz kalbimizin en müstesna yerindedir. Ülkemizi parçalamak ve bölmek adına asırlardır plan yapanlara karşı tarihin her döneminde büyük zaferler kazanmış kahraman bir ecdadın torunları olarak, yine birlikte hareket edeceğiz, bu zor zamanlarda kenetleneceğiz, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edeceğiz ve bizi birbirimizden ayırmak isteyen iç ve dış hainlerin bütün planlarını yine bozacağız. Aziz milletimizin özgürlüğü ve bağımsızlığına yönelik gerçekleşen hain saldırılara karşı millet olarak her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekmektedir. Aziz şehitlerimizin bize bıraktığı mirasa sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Vatan için çalışmak, vatan için mücadele etmek ve vatan için şehit düşmek çok kutsaldır. Bu yiğitliği ve kahramanlığı gösterenleri bizler her zaman saygıyla anıyoruz ve hiç unutmuyoruz. Cenab-ı Allah vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden korusun, kahraman Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun. Kahramanlarımızın gayreti, çabası ve emekleri şanlı tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Bizler bugün özgür ve hür yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu kahramanları yetiştiren aile mensuplarımızın her biri ise bizim için ayrı bir değerdir. Yeşilyurt Belediyesi olarak her daim onlarla biriz ve beraberiz, kapılarımız sonuna kadar açıktır. Eren Bülbül ve Ferhat Gedik şehitlerimiz başta olmak üzere vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum, gazilerimize acil şifalar temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Şehit yakınları, gazi ve aile mensupları da kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11