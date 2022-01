Başkan Çınar, ’Eren’ filmini şehit yakınları ve gazilerle birlikte izledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayat hikayesinin konu edildiği ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ sinema filmini şehit ve gazi aileleriyle birlikte izledi.

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeşil Sinema’da gerçekleşen organizasyona, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şehit ve gazi yakınları, aileleri ve çocukları katıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon’un Maçka İlçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ sinema filminin, vatan uğrunda şehadet şerbeti içen kahramanları anlatan duygusal bir film olduğunu söyledi.

İki şehidin hayat hikayesinin, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz’deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakar, sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtıldığı sinema filmini herkesin izlemesi gerektiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Trabzon’un Maçka ilçesinde hain terör örgütü PKK ile kahraman Mehmetçiklerimiz arasında çıkan çatışmada şehit düşen iki kahramanımız Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ sinema filminin şehit yakınları, gazilerimiz ve onların çok kıymetli aile yakınlarıyla birlikte izledik. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İçişleri Bakanımızın ve TRT’nin büyük katkılarıyla çekilen bu filmin her karesi farklı bir anlam taşımaktadır. Filmi daha önce de izlemiştik ancak bu kez şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınları ile gazilerimizle birlikte izlemek daha duygusal bir atmosferin oluşmasına neden oldu. Vatan ve bayrak sevdasının ne kadar kutsal ve değerli olduğunu ön plana çıkartan, herkesin izlemesi ve ders alması gereken çok özel bir yapımı bizlerle buluşturan yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncu kadrosunu en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” diye konuştu.

Şehit ve gazi yakınları ile aileleriyle olan birlikteliklerini bu tür buluşmalarla daha güçlü hale getirdiklerini vurgulayan Çınar, “Şehitlerimizin bize emanet ettiği aile yakınlarıyla her daim birlikteyiz, sık sık bir araya geliyoruz, bugün de farklı bir buluşmada yine birlikte olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Her karesi etkileyici ve duygusal anların yaşandığı filmi, özel misafirlerimizle birlikte izlerken bizler bir kez daha duygulandık. Ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı uğrunda cephede alın teri döken, canını vermekten bir an olsun imtina etmeyen, gösterdikleri fedakarlıklarla isimlerini şanlı tarihimizin altın sayfalarına yazdıran kahraman Mehmetçiklerimiz kalbimizin en müstesna yerindedir. Ülkemizi parçalamak ve bölmek adına asırlardır plan yapanlara karşı tarihin her döneminde büyük zaferler kazanmış kahraman bir ecdadın torunları olarak, yine birlikte hareket edeceğiz, bu zor zamanlarda kenetleneceğiz, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edeceğiz ve bizi birbirimizden ayırmak isteyen iç ve dış hainlerin bütün planlarını yine bozacağız. Aziz milletimizin özgürlüğü ve bağımsızlığına yönelik gerçekleşen hain saldırılara karşı millet olarak her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekmektedir. Aziz şehitlerimizin bize bıraktığı mirasa sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Vatan için çalışmak, vatan için mücadele etmek ve vatan için şehit düşmek çok kutsaldır. Bu yiğitliği ve kahramanlığı gösterenleri bizler her zaman saygıyla anıyoruz ve hiç unutmuyoruz. Cenab-ı Allah vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden korusun, kahraman Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun. Kahramanlarımızın gayreti, çabası ve emekleri şanlı tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Bizler bugün özgür ve hür yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu kahramanları yetiştiren aile mensuplarımızın her biri ise bizim için ayrı bir değerdir. Yeşilyurt Belediyesi olarak her daim onlarla biriz ve beraberiz, kapılarımız sonuna kadar açıktır. Eren Bülbül ve Ferhat Gedik şehitlerimiz başta olmak üzere vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum, gazilerimize acil şifalar temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Şehit yakınları, gazi ve aile mensupları da kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundular.