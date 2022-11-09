Başkan Çınar, engelli araç talebini yerine getirdi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Baştacı’ projesinden yararlanan Hatice Kömürcü teyzenin engelli araç talebini yerine getirdi. Başkan Çınar, tecrübelerinden her zaman yararlandıkları yaşlıların rahat, kolay ve güzel bir hayat yaşaması için her türlü hizmeti sunduklarını söyledi.

Engelli ve yaşlı vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesine büyük bir özen gösterdiği bildirilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar ile birlikte Yeşiltepe Atatürk Mahallesinde yaşayan Hatice-Şazi Kömürcü çiftini ziyaret ederek, rahatsızlığından dolayı yürümekte zorluk çeken Hatice Kömürcü’ye engelli araç hediye etti. Atatürk Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Salman Şahbaz ile Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük’ün de yer aldığı ziyarette konuşan Hatice-Şazi Kömürcü çifti, ‘Baştacı’ projesiyle yapılan ev temizliklerinin yanı sıra engelli araç hediyesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular. Çınar’a ‘Sosyal Belediyecilik’ hizmetlerine verdiği önemden dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz, “ Mahallemizin değerli büyüklerinden Hatice teyzemizi ve Şazi amcamızı ziyaret ederek engelli araç hediye eden Belediye Başkanımıza ve eşi Semra Hanıma gösterdikleri bu duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyoruz. Belediyemizin yaşlı vatandaşlarımızın evlerini ‘Baştacı’ projesiyle baştan aşağıya temizlemesi takdir edilecek bir hizmettir. Bölgemize ve mahallemize yapılan tüm hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.

Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük ise Yeşilyurt Belediyesinin örnek hizmetlerine bir yenisini daha eklediğini ifade ederek, “Atatürk mahallemizde ikamet eden Hatice-Şazi Kömürcü çiftini ziyaret ederek engelli araç hediye eden Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, son derece memnun olduk. ‘Baştacı’ projesi de takdir edilecek bir hizmettir, yaşlı vatandaşlarımızın evleri belli günlerde temizleniyor, çok güzel bir proje, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Belediye Başkanımızın dün olduğu gibi bugün ve yarında yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, ‘Baştacı’ projesinin yanı sıra sosyal hizmetler çerçevesinde hayata geçirdikleri tüm projelerle engelli, dezavantajlı ve yaşlı vatandaşların yanında yer almaya devam ettiklerini söyledi.

Çınar, “Sevgiyi, iyiliği ve merhameti paylaşmak için hiçbir engel yok! Atatürk mahallemizde ikamet eden ve ‘Baştacı’ projemizden yararlanan Hatice teyzemizin ve Şazi amcamızın evine misafir olduk. Bizleri çok güzel bir şekilde misafir eden teyzemize ve amcamıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Rabbim onlara sağlıklı, huzur dolu ve güzel bir hayat nasip etsin. Bizlerde onların evlatlarıyız. Büyüklerimizin hâyır dualarını almayı asla ihmal etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Gönül Belediyeciliği’ diye tabir ettiği sosyal belediyecilik hizmetlerini ilçemizde aksatmadan sürdürmekteyiz. Bizler her zaman gönüllere talibiz, ‘bir dua yeter’ diye bu hizmetleri yapıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde başarıyla devam eden projelerimizden olan ‘Baştacı’ projesiyle ilçemizin muhtelif bölgelerinde ikamet eden yaşlılarımızın evlerini ziyaret eden ekiplerimiz, büyüklerimizin ev ve kişisel temizliklerini büyük bir titizlikle yapıyorlar. Bizlerde zaman zaman bu hizmetleri yerinde incelemek üzere büyüklerimizin evlerine misafir oluyoruz, onların hoş sohbetlerinden yararlanıp, dualarını alıyoruz. ‘Baştacı’ projemiz çerçevesinde evleri temizlenen Hatice teyzemiz ile Şazi amcamız ile çok güzel bir sohbet yaptık, tavsiyelerini aldık. Hatice teyzemizin engelli araca ihtiyacı vardı, onu da yerine getirdik, hayırlı uğurlu olsun, güzel günlerde kullansın inşallah. Şazi amcamız evdeki buzdolabıyla ilgili talepte bulundu, ekiplerimize gerekli talimatları verdik, onu da halledeceğiz. Rabbim sağlık ve afiyet nasip etsin, ellerinden öpüyorum” dedi.

Yeşilyurt’ta sosyal belediyecilik hizmetlerine başarıyla devam ettiklerini vurgulayan Çınar, “Bizler bütün hemşehrilerimizin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Var olan sorunları çözüme kavuşturdukça daha da mutlu oluyoruz, daha fazla hizmet etme noktasında motive oluyoruz. ‘Sosyal Belediyecilik’ hizmetlerine örnek gösterilen çok sayıda projeyi başarıyla devam ettiriyoruz. Sosyal yardım hizmetlerimizi sürekli geliştirip, ilerletiyoruz. Derdi ve sıkıntısı olan tüm hemşehrilerimizin sorunlarını çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çözmeye gayret ediyoruz. Yardımlaşmak ve paylaşmak hem dinimizin hem de kadim medeniyetimizin temel değerleri arasındadır. Sosyal yardım hizmetlerine çok büyük önem veriyoruz. Mahalle muhtarlarımızdan da bu noktada çok büyük destekler alıyoruz, onların yönlendirmeleriyle ihtiyacı olan hemşehrilerimize ulaşıp sorunlarını teker teker çözüyoruz. Emanet Çarşımız aracılığıyla gıda, temizlik, yiyecek ve giyecek yardımlarımız 365 gün devam ediyor. Belediyemizin imkanlarının yanı sıra hayırseverlerimizin destekleriyle ihtiyaç sahiplerimizin 7/24 yanındayız” diye konuştu.