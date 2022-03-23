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Başkan Çınar, dönüşüm projelerini inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dönüşüm projelerini yerinde incelerken, “ Beylerderesi ile Gündüzbey arasında devam eden dere ıslah ve taşkın koruma projelerimizin yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yolları, doğal sporları alanları ve dinlenme alanlarıyla birlikte burayı Malatya’nın en gözde ve en cazip bölgesi haline getireceğiz” diye konuştu.

MALATYA 23.03.2022, 11:11
Başkan Çınar, dönüşüm projelerini inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dönüşüm projelerini yerinde incelerken, “ Beylerderesi ile Gündüzbey arasında devam eden dere ıslah ve taşkın koruma projelerimizin yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yolları, doğal sporları alanları ve dinlenme alanlarıyla birlikte burayı Malatya’nın en gözde ve en cazip bölgesi haline getireceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt’un farklı bölgelerine yeni yaşam alanları kurup alternatif turizm alanlarının sayısını artıran Yeşilyurt Belediyesi, sakin ve sessiz atmosferi, yeşil alanları ve tabiat güzellikleriyle kendisine has güzelliklere sahip Beylerderesi ile Gündüzbey arasında ki 14 km’lik bölgeyi dönüşüm projeleriyle turizme kazandırmaya hazırlanıyor.

Yeşil alanları ve doğa harikası bölgeleriyle ismini ülke çapında duyuran Yeşilyurt’un var olan zenginliklerini doğru ve planlı yatırımlarla turizme kazandırılmasına büyük bir hassasiyet gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Beylerderesi ile Gündüzbey arasında ki doğa harikası bölgenin tüm güzelliklerini ön plana çıkarmak için başlatılan projenin Yeşilyurt Belediyesinin en önemli yatırımlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç ile birlikte bölgede devam eden çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, taşkın koruma tesisi, dere ıslah çalışmaları, çevre düzenleme, yürüyüş ve bisiklet yolları ile aydınlatma gibi çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Beylerderesi ile Gündüzbey arasındaki bölgeyi yeni, farklı ve özel bir projeyle turizme kazandırmak için çok titiz ve planlı çalıştıklarını vurgulayan Çınar, “ Yeşilyurt’taki doğa harikası bölgeleri doğru ve planlı yatırımlarla korumak, geliştirmek ve turizme kazandırmaya çok büyük önem veriyoruz. Havası, suyu ve doğal zenginlikleriyle Yeşilyurt’umuzun en gözde bölgelerinden olan Beylerderesi ile Gündüzbey arasındaki 14 km’lik güzergahı, dönüşüm projelerimizle daha cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Bu bölgede yürüttüğümüz projelerimizle Yeşilyurt’un geleceğine güzel bir eser daha emanet etmeyi planlıyoruz. Beylerderesi Taşkın Koruma Tesisi ve Dere Islah çalışmalarının yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yolları, oturma alanları, aydınlatmalar ve doğa sporlarının yapılacağı mekanları içerisine alan bu bölgedeki dev yatırımlarımız, Belediyemizin en önemli projeleri arasında yer almaktadır. Gündüzbey’den başlayıp, Çırmıhtı bölgesinden devam ederek Yakınca ve Beylerdesi Göletine ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün Hizmet Binasının olduğu bölgeye kadar olan 14 km’lik güzergâhı, dev yatırımlarımızla yenileyip, güçlendirerek turizme kazandıracağız” dedi.

Taşkın Koruma Tesisi ve Dere Islah çalışmalarıyla bölgede oluşabilecek sel veya su baskınları gibi olaylara karşı gerekli önlemlerin alınacağını hatırlatan Başkan Çınar, bölgeye doğa sporlarının yapılacağı mekânlarda kazandıracaklarını dile getirdi.

Beylerderesi ile Gündüzbey arasında yeni bir yaşam alanı kurup, bölgenin cazibesini artıracaklarını söyleyen Başkan Çınar, “ Gençlik ve spor projelerine çok büyük önem veren bir belediye olarak bu bölgede yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanlarının yanı sıra doğa sporlarının yapılacağı alanlar kuracağız. Aydınlatmalar ve yürüyüş yollarımızla vatandaşlarımıza yeni bir yaşam alanı sunmuş olacağız. Sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerimize ev sahipliği yapacak yeni mekanlarımızla birlikte doğa severlerin ilgisini bu bölgeye çekip, Yeşilyurt’un turizmini hareketlendirmek adına başlattığımız projelerimize bir yenisini daha eklemiş olacağız. Geçtiğimiz yılbaşladığımız ve her yönüyle özel ve değerli olan bu projeyi bizler çok fazla önemsiyoruz, hava şartları elverdiği müddetçe çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kaliteli, nitelikli ve güçlü yatırımlarımızla Yeşilyurt’umuzun hem bugününe hem de yarınlarına hitap edecek, bölgelerimizin tüm güzelliğini ön plana çıkartacak projelerimize bir yenisini daha eklemek için planlı çalışıyoruz. Yeşilyurt’un imajına değer katacak özel bir projeyi de bu bölgeye kazandırıp hem vatandaşlarımızın hem de yerli ve yabancı turistlerimizin bu bölgeye olan ilgilerini artıracağız. Bu bölge, gelecekte Malatya’nın en gözde ve en fazla tercih edilen bölgesi olacaktır” dedi.

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