Başkan Çınar değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceledi

Şeyhbayram Mahallesi’nde gerçekleşen yol yenileme çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Mahallelerimizin ulaşım ağını modern ve güçlü yatırımlarla konforlu hale getirip, toplumdaki yaşam kalitesinin daha iyi bir seviyeye ulaşmasına öncülük ediyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Şeyhbayram Mahallesi’nde devam eden yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Mahallede gerçekleşen çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Şeyhbayram Mahallesi Muhtarı Mustafa Canberk, "Yeşilyurt Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin mahallemizdeki hummalı ve gayretli çalışmalarından hepimiz mutluyuz. Bütün sokaklarımızda asfalt, kilit taşı ve alt yapı çalışmaları tamamlandı. Alt yapı, peyzaj çalışması tamamlanan Kadirşinas sokağımızda ki yolumuz sıcak asfalt serimiyle birlikte daha prestijli hale gelecektir. Şahsım ve mahalle sakinleri adına Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, ‘Sürekli Gelişim, Sürekli Yenilik ve Sürekli Kalkınma’ anlayışından yola çıkarak tüm yaşam alanlarını güzelleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt’u topyekün geliştirecek yatırımlara ağırlık verdiklerini vurgulayan Çınar, "Şeyhbayram mahallemizde 2021 Yılı Yatırım Programına aldığımız dört sokağımız ve bir caddemizdeki dönüşüm yatırımlarımıza devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yaklaşık 15 gündür bu bölgede sürdürdüğü gerek alt ve üst yapı gerekse de peyzaj, çevre düzenleme ve yol yenileme çalışmalarında artık sona yaklaştı. Kadirşinas sokağımızda ki bağlantı yolumuzun alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tam kaplamalı sıcak asfalt ile konforlu bir görüntüye ulaştırıp buradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Şeyhbayram mahallemiz, değişim ve dönüşüm yatırımlarımız neticesinde temiz, düzenli ve modern yaşam alanlarına kavuşmuş olacak. Şeyhbayram mahallemizde tespit edilen bütün sorunları sağlıklı ve planlı yatırımlarla çözüme kavuşturmaktayız" dedi.

Planlı ve sistemli çalışarak tüm yaşam alanlarını aynı seviyede geliştirdiklerini hatırlatan Çınar, “Yeşilyurt’umuzun tamamında gerçekleşen bu tür gelişim ve kalkınma odaklı hizmetlerimizle geleceğe de güzel eserler ve yatırımlar emanet ediyoruz. Çünkü biz ilçemizin her sokağını ve her caddesini aynı şekilde seviyoruz ve yatırımlarla daha değerli hale gelmelerini sağlıyoruz. İlçemizin bütün bölgelerine ulaşımın rahat, ferah ve konforlu olabilmesi için de planlanan yatırımlarımızı teker teker gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çalışanlara tatlı ikramı

Çınar, planlanan yatırımların vatandaşlarla buluşmasında büyük bir özveri ve gayret gösteren personellere teşekkürlerini sunup başarılar diledikten sonra tatlı ikramında bulundu.