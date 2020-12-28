Başkan Çınar, Çilesiz Yaşam Merkezi inşaatını yakından takip ediyor

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Çilesiz Mahallesi Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi’nin inşaatında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Her bölgemizin sosyal ve kültürel yapısına yeni değerler katacak projelerimizle Yeşilyurt’umuzun geleceğine kıymetli eserler emanet etmeye büyük bir kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ile birlikte Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi’nin yapım işlerini yerinde takip edip, proje üzerinden bilgiler aldı. Yeşilyurt’un gelişen kimliğine farklı ve özel değerler katacak yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geleceğe emanet edecekleri kıymetli eserler arasında yer alan Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi’nin, Millet Kıraathanesinin yanı sıra sosyal yaşam alanları, çocuk oyun alanları, otoparkı, restaurantı ve sportif mekanlarıyla bu tür yatırımlara örneklik teşkil edeceğini dile getirdi. Güçlü ve kalıcı yatırımlarla Yeşilyurt’un değişim sürecini planlı bir bakış açısıyla yürüttüklerini dile getiren Başkan Çınar, “ Her noktası bizim için ayrı bir değer ve kıymet taşıyan Yeşilyurt’umuzu dev yatırımlarla buluşturup, yaşanan gelişim sürecine yakışır yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyoruz. Yeşilyurt’umuzun daha fazla tercih edilmesi adına ciddi adımlar atıp, vizyonel yatırımlarımızı teker teker hizmete sunuyoruz. Bölgemizin ihtiyaç duyduğu yatırımlar arasında yer alan Semt Pazarlarımızı, farklı fonksiyonlara sahip yaşam alanlarıyla bütünleştirip, sosyal aktivite alanlarımızın sayısını artırmaktayız” diye konuştu.

Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi’nin mimari tasarımı, sosyal ve sportif alanlarıyla dikkat çekici özelliklere sahip olduğunu hatırlatan Çınar, “Yeşilyurt’umuzu farklı bir vizyon ve bakış açısına sahip yeni yatırım alanlarıyla güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bölgelerimizde bir yandan semt pazarları ihtiyacının karşılanması hem de yeni sosyal yaşam alanları oluşturmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. İnşaatı devam eden Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezimizde bu tür yatırımlara örneklik teşkil edecek kıymetli bir yatırımdır. Projemiz içerisinde semt pazarının yanı sıra çocuk oyun alanları, sportif mekanlar, millet kıraathanesi ve sosyal donatılar yer almaktadır. Tecde ile Çilesiz mahallelerimizin birleşme noktasında yer alan bu dev yatırım alanımızdaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Çok amaçlı sosyal ve sportif alanları içerisine alması nedeniyle bölgemizde örneği olmayan bu projemizle, Yeşilyurt’umuzun büyüme ve gelişme sürecini vizyonel bir bakış açısıyla gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Böylesine değerli bir projenin sorunsuz tamamlanıp hizmete girmesi içinde inşaat sürecini ve yapım işlerini bizlerde sık sık takip ediyoruz. Diğer yatırımlarımızda olduğu gibi titiz ve özenli bir şekilde devam eden yapım aşamasında, sosyal ve sportif alanların bölmeleri tamamlanmasıyla birlikte projemizde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çalışmalar, planlamalarımız doğrultusunda ilerlemektedir. Gerek iç ve dış tasarımı, gerekse de çok amaçlı alanlarıyla Yeşilyurt’umuzda sayısını artırdığımız yaşam alanlarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız. 2021 yılında inşaat çalışmalarını tamamlayarak, bölgemize yeni bir cazibe merkezi kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.